Pour la deuxième manche de la saison, les concurrents du Championnat du Monde FIA des Rallyes vont affronter la seule épreuve 100% hivernale. Sur les routes glacées du Rallye de Suède, Kris Meeke / Paul Nagle et Craig Breen / Scott Martin seront chargés de faire glisser les Citroën C3 WRC !

RALLYE DE SUÈDE : LA GLISSE SINON RIEN

Présent au calendrier du Championnat du Monde dès sa création en 1973, le Rallye de Suède figure parmi les manches incontournables de la saison. Même quand le mercure frôle la barre des -30°C – ce qui ne devrait toutefois pas être le cas cette année – les spectateurs sont toujours nombreux au bord des routes pour voir passer les équilibristes du volant. Lancées en dérive à pleine vitesse, les WRC frôlant les murs de neige constituent un spectacle inoubliable ! De l’aveu des pilotes, le grip procuré par les pneus cloutés procure des sensations tout aussi uniques…

L’édition 2017 comporte de nombreuses nouveautés, avec un parc d’assistance désormais implanté à l’aéroport de Torsby. Cette configuration a permis de renouveler plus de la moitié du parcours et les concurrents découvriront des portions inédites. Après la traditionnelle super spéciale – jeudi soir sur l’hippodrome de Karlstad – l’itinéraire visitera la Norvège lors de l’étape du vendredi. La spéciale de Röjden sera la seule de la saison à se dérouler à cheval sur deux pays ! Samedi, le temps fort sera évidemment Vargåsen et son concours de saut en longueur à Colin’s Crest. Le rallye s’achèvera dimanche midi, à l’issue de la Power Stage de Torsby.

LES ENJEUX : LE DÉBUT D’UNE NOUVELLE ÈRE POUR LE WRC

Émaillé par de nombreux rebondissements, le Rallye Monte-Carlo a notamment confirmé l’homogénéité du plateau 2017 et le caractère très spectaculaire de la nouvelle génération de World Rally Cars. Pour Citroën Total Abu Dhabi WRT, ce premier rendez-vous n’a cependant pas été à la hauteur des ambitions affichées. Deux petites semaines ont permis d’analyser les raisons de ce résultat et d’affiner la préparation pour la Suède.

Après avoir effectué une première séance d’essais début janvier, l’équipe poursuivra – comme prévu – la mise au point de la Citroën C3 WRC, ce week-end sur un terrain aussi proche que possible de celui du rallye.

À nouveau, deux voitures nominées pour le Championnat du Monde des Constructeurs sont engagées sur cette manche. Aux côtés de Kris Meeke et Paul Nagle, le duo constitué de Craig Breen et Scott Martin effectuera ses débuts en compétition sur la C3. Stéphane Lefebvre / Gabin Moreau évolueront quant à eux sur une voiture de la génération précédente.

Après s’être hissé au niveau des meilleurs l’an passé, Kris Meeke prendra le départ avec la victoire pour objectif. Huitième de l’édition 2016, lors de son tout premier rallye avec une WRC de Citroën Racing, Craig Breen visera lui aussi un très bon résultat sur un de ses terrains préférés.

YVES MATTON, DIRECTEUR DE CITROËN RACING

« Dès notre retour de Monaco, l’équipe s’est remise au travail avec sérénité et détermination. L’analyse du Rallye Monte-Carlo a démontré que notre contre-performance était liée à une accumulation de faits isolés et le plus souvent imprévisibles, plutôt qu’à un problème majeur. De ce point de vue, c’est plutôt rassurant et nous restons confiants dans notre potentiel. En Suède, nous espérons évidemment un meilleur résultat. À nouveau, Kris Meeke aura la victoire pour objectif, tandis que Craig Breen devra apprendre et progresser pour son premier rallye avec la C3 WRC. Nous n’aurons toujours que deux voitures nominées, mais nous espérons réduire l’écart au Championnat du Monde des Constructeurs. »

LAURENT FREGOSI, DIRECTEUR TECHNIQUE

« Au fil des années, nous avons appris à maitriser les spécificités de ce rallye. Les réglages sont dérivés de ceux que nous utilisons sur la terre et nous avons constaté en essais que la C3 WRC réagit bien avec nos solutions habituelles. Si les conditions se dégradent avec moins de neige et de glace, il faut être en mesure d’adapter le setup, avec des suspensions adaptées aux rails qui se creusent dans la trajectoire. Dans ces conditions, les clous des pneumatiques ont tendance à casser et il faut également limiter ce phénomène en jouant sur certains paramètres. Au fil des kilomètres, la neige s’accumule sur la voiture et le poids ainsi embarqué nuit à la performance. Nous en avons tenu compte en dessinant la carrosserie, mais ce phénomène reste inéluctable. »

KRIS MEEKE

« Après un Monte-Carlo décevant, pour moi comme pour l’équipe, il est difficile d’être totalement confiant à la veille du Rallye de Suède. Nous avons tiré les leçons de cette première manche et nous serons plus forts lors des prochaines échéances de cette longue saison. Je suis heureux de retrouver un de mes rallyes favoris. En théorie, je me présente au départ avec la victoire pour objectif, mais nous savons que le niveau de performance des uns et des autres dépendra beaucoup des conditions météo. S’il neigeait avant le rallye, ma position de départ pour la première étape serait idéale. En revanche, une vague de redoux faisant fondre la glace réduirait mes chances. Nous ferons de notre mieux. »

CRAIG BREEN

« Je serai sans doute le pilote avec le moins de pression ce week-end ! Je suis satisfait de commencer ma saison au volant d’une ancienne voiture, car je n’ai pas beaucoup d’expérience au Monte-Carlo. Cette participation me donnera donc l’occasion d’apprendre ce rallye. Ce sera aussi l’occasion de constater l’écart entre les deux générations de World Rally Cars. Ma priorité est d’accumuler des kilomètres, mais je serai également satisfait si je parviens à marquer quelques points. Peut-être seront-ils utiles à l’heure des comptes en fin de saison. »

STÉPHANE LEFEBVRE

« Le Rallye de Suède est sans doute celui où j’ai le plus à apprendre, puisque je ne compte qu’une participation, il y a deux ans sur la DS 3 R5. Dans ce contexte, je ne serai pas frustré d’être au volant d’une ancienne voiture. Sans pression, je pourrai progresser à mon rythme et j’aurai pour objectif de rebondir après un Monte-Carlo difficile. J’ai du mal à me projeter et à me fixer un objectif précis, mais nous saisirons la moindre opportunité de marquer des points. »