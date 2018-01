Citroën a débuté sa saison 2018 dans la veine directe de la 2017, par un rallye difficile. Le Monte Carlo ne pardonne aucun écart et l’équipe française en a eu une nouvelle preuve au fil de ces trois jours de courses.

"Avec ses aléas météorologiques, et les difficultés qui en découlent pour effectuer les meilleurs choix de pneus, le Monte-Carlo n’est pas une mise en jambe facile" a déclaré Pierre Budar, nouveau directeur. "Cela étant, j’ai beaucoup apprécié la manière dont se faisaient les échanges d’informations dans l’équipe, entre les ingénieurs, les informateurs météo, le technicien de chez Michelin…"

"Le dialogue était fluide, dans une atmosphère de travail constructive, et c’est de bon augure pour l’avenir. De même, je tiens également à saluer la performance, et la solidarité de nos mécaniciens, notamment le samedi soir, lorsqu’ils ont changé la boîte de vitesses de la C3 WRC de Kris Meeke, tout en ajustant les réglages châssis, dans un temps maîtrisé".

Le directeur de Citroën Racing rappelle toutefois que ses deux pilotes ont rencontré des problèmes, notamment Craig Breen, qui a disputé une matinée complète avec des freins défectueux.

"Avec leurs mésaventures respectives, ils se sont hélas très vite retrouvés relégués loin, mais ils ont fait preuve d’un état d’esprit exemplaire en ne se démobilisant pas. Craig a réalisé des bons chronos dès lors que les conditions lui étaient de nouveau favorables".

"Quant à Kris, au début en déficit de confiance avec ses réglages, il ne s’est pas non plus lancé à corps perdu dans un combat qu’il savait d’avance pas facile à gagner, et il a attendu son heure avec beaucoup de maîtrise et de métier. Cette approche confirme combien il a intégré son rôle de leader de l’équipe".

Néanmoins, Meeke termine le rallye au quatrième rang et remporte la Power Stage, lui conférant un total de 17 points pour démarrer sa saison : "Son résultat constitue une bonne entame au championnat pilotes, même si nous sommes conscients qu’il nous faut poursuivre nos efforts pour être encore plus performants sur tous les terrains.

"On a bien vu ce qui pouvait fonctionner dans certaines conditions sur la C3 WRC et ce qui fonctionnait moins. Mais le meilleur temps de Kris dans l’ultime ES rappelle que la performance est bien là. Quand tout le monde se lance à l’assaut des points, ce n’est pas un scratch au rabais !"