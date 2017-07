Malgré son faible kilométrage, la dernière étape du Rallye de Finlande a tenu les spectateurs en haleine jusqu’aux derniers instants. Citroën Total Abu Dhabi WRT place deux C3 WRC dans les points, avec les équipages Craig Breen / Scott Martin et Kris Meeke / Paul Nagle respectivement cinquième et huitième.

Avec deux passages dans Lempää (6,80 km) et Oittila (10,12 km), la troisième et dernière étape du Rallye de Finlande ne représentait que 10% du kilométrage chronométré.

Après avoir pris ses marques dans Lempää, Craig Breen se montrait plus offensif dans Oittila. Comme de nombreux autres pilotes, il se faisait piéger par l’adhérence précaire et perdait du temps en tirant tout droit lors d’un freinage. Dès lors, l’Irlandais assurait sa cinquième place.

Esseulé entre Tänak et Sordo au classement général, Kris Meeke adoptait lui aussi une stratégie défensive pour conserver sa huitième position. En manque de confiance depuis le début de l’épreuve, il ne prenait aucun risque pour s’assurer de rallier l’arrivée.

Les pilotes Citroën Total Abu Dhabi WRT ne jouaient donc pas les points de bonus décernés aux cinq premiers de la Power Stage.

Craig Breen décrochait sa cinquième… cinquième place de la saison, pour passer au septième rang du Championnat du Monde ‘Pilotes’. Bloqué depuis le Rallye du Mexique en mars dernier, le compteur de Kris Meeke se débloquait avec les points de la huitième position. Khalid Al Qassimi terminait quant à lui seizième.

Yves Matton, Directeur de Citroën Racing

« L’équipe n’avait pas grand-chose à gagner aujourd’hui et les pilotes assuré leurs positions. Comme en Pologne, nous plaçons nos trois voitures à l’arrivée en ayant récolté de nombreuses informations. En fonction des conditions, la C3 WRC se montre plus ou moins compétitive mais nous savons dans quelles directions travailler. Nous sommes maintenant impatients de retrouver l’asphalte en Allemagne, dans le cadre d’un rallye à part pour Citroën Racing. »

Craig Breen

« Ce n’est pas notre meilleure journée en termes de performance pure. Je savais que je ne pourrais pas remonter sur les premiers à la régulière et je me suis attaché à contenir Thierry Neuville. C’est une belle série de cinquièmes places, mais j’aimerais tout de même retrouver le chemin du podium d’ici la fin de la saison ! »

Kris Meeke

« Même s’il n’y avait pas beaucoup de kilomètres à parcourir, il s’agissait d’une véritable étape, sur des spéciales rapides typiquement finlandaises. N’ayant plus rien à gagner et en manque de confiance, j’ai pris le parti d’assurer pour rallier l’arrivée. »

Khalid Al Qassimi

« Comme hier, je devais ouvrir la route et cela me compliquait un peu plus la tâche. Les routes étaient très glissantes ce matin et ce n’était pas évident de ‘lire’ le niveau d’adhérence. J’ai donc conduit sans avoir de véritables sensations, mais il n’y avait pas grand-chose à faire. »