Depuis le début de la saison, chaque étape du WRC apporte son lot de rebondissements. Cette avant-dernière journée du Rallye de Suède n’a pas dérogé à la règle ! Dans le clan Citroën Total Abu Dhabi, Kris Meeke a perdu du temps et il est relayé dans le top 5 par son équipier Craig Breen. Les deux Citroën C3 WRC restent en course, tout comme Stéphane Lefebvre qui occupe la huitième place provisoire.

Sept spéciales figuraient au programme de cette journée : deux passages dans Knon, Hagfors et Vargåsen, ainsi qu’un aller-retour à Karlstad pour la super spéciale de fin de journée. Après un premier passage bouclé à plus de 137 km/h de moyenne, les organisateurs décidaient toutefois d’annuler Knon 2 pour raisons de sécurité.

Quatrième à l’aube de cette étape, Kris Meeke perdait une place dès l’ES9. Tout en se montrant satisfait de son pilotage et de sa Citroën C3 WRC, le Britannique n’était pas en mesure de suivre le rythme des leaders. Il se maintenait à la cinquième place jusqu’à l’ES14.

Ratant un virage dans la spéciale de Vargåsen, Kris plongeait dans un fossé rempli de neige et il fallait huit minutes à quelques valeureux spectateurs pour le remettre sur le droit chemin ! Kris Meeke et son copilote Paul Nagle occupent ce soir la 12e place du classement général.

Parti avec la ferme intention de réaliser une journée sans faute, Craig Breen et Scott Martin grimpaient en septième position dès l’ES7. Montant progressivement en puissance, l’équipage voyait sa régularité récompensée au cours de l’après-midi. Les problèmes de leurs équipiers puis du leader Thierry Neuville leur permettaient de se hisser dans le top 5 du classement général !

Engagé sur une voiture de la génération précédente, Stéphane Lefebvre occupait la deuxième position dans l’ordre des départs. Il était donc contraint de jouer le rôle du balayeur tout au long de la matinée. Neuvième à mi-étape, il perdait une position dans l’ES13, après avoir visité un mur de neige dans le dernier virage ! Les rebondissements de la fin de journée permettaient toutefois à Stéphane et Gabin Moreau de remonter jusqu’au huitième rang.

La dernière étape du Rallye de Suède se déroulera demain, avec trois spéciales dont la Power Stage – récompensée par des points de bonus pour les cinq premiers. L’arrivée sera jugée à Torsby à partir de 13h00.

YVES MATTON (DIRECTEUR DE CITROËN RACING)

« Craig avait pour but de réaliser une journée sans faute et il y est parvenu en remontant jusqu’au top 5. Il est donc en passe d’obtenir un résultat probant, en phase avec les objectifs fixés avant le rallye. Avec son ordre de départ, Stéphane devait balayer la poudreuse sur la trajectoire. C’était intéressant pour son expérience mais il ne lui était pas facile de se mettre en avant. Malgré une petite erreur, il réalise une journée positive. L’erreur de Kris est regrettable, mais il est toujours en course pour marquer des points au Championnat du Monde ‘Constructeurs’. »

CRAIG BREEN

« C’était une bonne journée d’apprentissage. J’ai essayé d’avoir un pilotage propre pour ne pas faire de petites erreurs. L’après-midi a été plus contrasté : je me sentais bien dans la spéciale de Hagfors, au contraire de Vargåsen où je devais me battre pour garder la voiture sur la route. Je suis content d’être dans le top 5 et j’essaierai de poursuivre ainsi jusqu’à l’arrivée. »

KRIS MEEKE

« Ce matin, j’avais l’impression de faire de bonnes spéciales mais mes temps n’étaient pas suffisamment bons pour conserver ma quatrième place. Je me suis fait piéger au second passage dans Vargåsen : l’arrière m’a échappé dans un virage à gauche que je n’ai pas pu négocier. Nous avons plongé en contrebas de la route pour nous enliser dans la neige. Merci aux spectateurs qui nous ont aidé pour que nous puissions finir la journée ! »

STÉPHANE LEFEBVRE

« La première boucle a été difficile, car je devais balayer une bonne partie des cinq centimètres de poudreuse. Mes notes étaient également perfectibles et j’en ai profité pour faire quelques corrections. L’après-midi, j’ai perdu une trentaine de secondes en tapant un mur de neige. La suite s’est mieux passée et je suis satisfait de ma huitième place au classement général. »