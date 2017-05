Disputé du côté de Fafe, le sprint final du Rallye du Portugal n’a pas apporté de changement au classement. Meilleurs représentants de Citroën Total Abu Dhabi WRT, Craig Breen et Scott Martin terminent l’épreuve à la cinquième place. L’équipe place ses quatre Citroën C3 WRC à l’arrivée de la sixième manche de la saison.

Après deux longues journées, la troisième et dernière étape s’apparentait à un sprint, avec quatre courtes spéciales enchaînées sans assistance. La fameuse spéciale de Fafe était parcourue à deux reprises, dont la Power Stage.

Les équipages Citroën Total Abu Dhabi WRT abordaient cette journée avec des objectifs différents. Craig Breen / Scott Martin ambitionnaient de conserver leur place dans le top 5, tandis que Stéphane Lefebvre / Gabin Moreau, Khalid Al Qassimi / Chris Patterson et Kris Meeke / Paul Nagle devaient mettre à profit les kilomètres pour emmagasiner de l’expérience et des données.

À nouveau, Craig Breen payait son manque d’expérience du terrain. Contrairement à ses adversaires directs, l’Irlandais disputait ces spéciales pour la première fois. Grâce à son avance sur son plus proche poursuivant, il pouvait se permettre de prendre progressivement ses marques.

Parmi les pilotes Citroën, Kris Meeke se montrait le plus performant au cours de la matinée. Le Britannique signait notamment le deuxième temps de Montim (ES18).

Quatrième sur la route, Stéphane Lefebvre composait avec le phénomène de balayage. En recherche perpétuelle d’adhérence, le jeune Français s’attachait à rester sur la route.

Également gêné par sa position de départ, Khalid Al Qassimi créait la sensation lors de la Power Stage. Le pilote d’Abu Dhabi effectuait le saut le plus spectaculaire et sortait in extremis sa C3 WRC du fossé pour filer vers l’arrivée !

À l’issue de cette dernière spéciale, Craig Breen et Scott Martin décrochaient la cinquième place, une position déjà atteinte au Monte-Carlo, en Suède et au Tour de Corse. L’équipage irlando-anglais occupe la septième place du Championnat du Monde ‘Pilotes’.

Yves Matton, Directeur de Citroën Racing

« Avec la cinquième place de Craig et Scott, qui disputaient véritablement ce rallye pour la première fois, nous obtenons un résultat honorable. Nous pouvons également être satisfaits de notre niveau de performance de la première journée, lorsque nous avions deux équipages en lice pour la tête. Nous allons nous concentrer sur la prochaine épreuve. »

Craig Breen

« Il semblerait que je sois abonné à la cinquième place ! C’est un autre bon week-end pour nous. Nous étions particulièrement rapides le vendredi et nous aurions sans doute mené le classement général si nous n’avions pas cassé un amortisseur en tapant une pierre. Nous avons eu un peu plus de mal à être dans le rythme des premiers les jours suivants. Plusieurs facteurs peuvent l’expliquer, comme ma méconnaissance du terrain ou une moins bonne position de départ. Nous allons continuer à travailler pour être encore plus forts en Sardaigne. »

Stéphane Lefebvre

« Ce n’est pas un résultat à la hauteur de ce que nous étions venus chercher. Nous avions particulièrement bien travaillé pour préparer ce rallye, mais notre course a changé de physionomie le vendredi matin. Après notre tonneau, nous avons essayé de progresser au fil des spéciales. Notre position de départ ne nous a pas aidé à nous mettre en évidence. »

Kris Meeke

« Nous terminons le rallye en ayant retrouvé un rythme plus proche de celui des premiers. Il semblerait que notre niveau de performance n’ait pas été aussi bon après la première étape, il faudra que nous comprenions pourquoi. Nous devons continuer à travailler et en ce qui me concerne je dois réussir à éliminer ces petites erreurs. »

Khalid Al Qassimi

« Nous nous sommes faits une chaleur au second passage sur la bosse de Fafe ! J’ai voulu aller plus vite qu’au premier tour, mais c’était sans doute un peu trop… En tous cas je suis heureux d’être à l’arrivée de mon premier rallye avec la Citroën C3 WRC. Je dois faire encore plus de kilomètres pour prendre la mesure de son potentiel. »