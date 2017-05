Président du GPDA, l’association des pilotes de Formule 1, dont les directeurs sont Sebastian Vettel et Romain Grosjean, Alexander Wurz est notamment chargé d’assurer une sécurité maximale aux pilotes.

C’est ainsi que le bouclier devrait être introduit à la place du halo l’an prochain. Mais l’ancien pilote Benetton a aussi une autre priorité : s’assurer que la F1 ne perde rien de son identité. Toute la difficulté est de concilier les deux…

« La F1 doit être authentique, avec les voitures les plus rapides et les meilleurs pilotes du monde, sur les circuits les plus cools. Il s’agit de s’occuper de la perception de la vitesse parce qu’elle change de nos jours avec les jeux vidéo et les films d’Hollywood, donc nous devons nous assurer que notre produit, à la TV, apparaisse comme très rapide et difficile. Quelqu’un qui regarde la TV chez lui doit se dire ‘Ouah, je ne pourrais pas conduire ces voitures’, juste en regardant les F1, sans l’aide d’un commentateur. »

« Les pilotes doivent être des héros, et mon objectif est d’y parvenir. Oui, nous devons aller plus vite, et c’est ce que nous faisons déjà. J’aimerais rendre ces voitures plus sûres, mais ensuite j’aimerais aussi explorer des designs de circuit plus extrêmes. Donc cela signifie que si quelqu’un part au large, il ne doit pas y avoir une zone d’asphalte de 20 mètres, sans conséquence. Il faut un mur, de l’herbe ou du gravier, et il faut des conséquences immédiates. »

« J’augmenterais la sécurité de ces voitures de telle sorte que le directeur de course puisse les laisser faire la course de manière plus agressive, et aussi sous la pluie. Nous pouvons aller vers des circuits urbains, avoir plus de circuits extrêmes. Ce semblera bien plus extrême à la TV et sur les réseaux sociaux. »

Pour que ces courses plus extrêmes soient sans danger, et Alexander Wurz le sait bien, il faut que la sécurité dans les cockpits soit améliorée. Pour ce faire, le président du GPDA veut faire confiance à un groupe d’experts.

« On a dit que la FIA, le Groupe Stratégie et tous les actionnaires voulaient enquêter sur le bouclier pour en faire une protection supplémentaire pour la tête. Je ne suis pas un promoteur du halo de toute façon… Je ne le trouve pas beau. Je préfère que la F1 adopte ce que les experts en sécurité disent, puisque depuis 30 ans, ils ont amélioré la sécurité sans menacer la performance. En 30 ans, nous avons eu moins d’accidents, mais plus de popularité, donc avoir des voitures sûres n’empêche pas la popularité. »