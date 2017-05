Sébastien Ogier a égalé le record de victoires au Portugal avec son cinquième succès dimanche au Vodafone Rally de Portugal

Le Français augmentait son avance au Championnat du Monde des Rallyes FIA en reportant cette épreuve avec 15s6 d’avance sur son plus proche poursuivant. Cette victoire lui permet d’égaler le record de cinq succès au Portugal qui était détenu par le Finalndais Markku Alén.

Le Belge, Thierry Neuville, qui pilotait une Hyundai i20, finiassait en deuxième position devant son coéquipier espagnol Dani Sordo qui completait le podium.

Ott Tänak remportait la power stage diffusée en direct à la télévision et récupérait les cinq points de bonus sur sa Ford Fiesta. Neuville marquait quatre points en terminant second pendant qu’Elfyn Evans sécurisait la troisième place de cette spéciale. Esapekka Lappi et Sébastien Ogier marquaient respectivement deux et un point.

Plus d’informations à venir.