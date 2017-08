Avant d’arriver à Spa-Francorchamps, Marcus Ericsson a eu une mauvaise nouvelle de la part de son équipe, Sauber.

En démontant sa voiture après le Grand Prix de Hongrie, Sauber a découvert que sa boîte de vitesses était endommagée et risquait de casser.

Le Suédois abordera donc le Grand Prix de Belgique avec 5 places de pénalité et il se retrouvera certainement en dernière ligne avec Stoffel Vandoorne, pénalisé lui de 35 places pour changement de moteur.

"Ce sera de toute façon un week-end difficile ici, et à Monza, parce que nous avons un moteur vieux d’un an et sur ces circuits rapides, nous aurons du mal à lutter avec les autres," commente-t-il.

"Nous disposerons ici de notre nouveau fond plat, qui complète les évolutions introduites à Budapest. C’est ce qui est positif. Nous attendons maintenant des circuits plus propices à de bons résultats pour nous, comme Singapour. En attendant nous saisirons les éventuelles opportunités qui se présenteront à nous."