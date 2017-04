L’idée d’un week-end avec deux courses, envisagée récemment, continue de provoquer des réactions négatives dans le paddock, après la prise de position sévère de Sebastian Vettel. C’est aujourd’hui son ancien patron, Christian Horner, qui s’y oppose fermement.

« Je déteste cette idée » tranche le directeur de Red Bull. « Je pense que le Grand Prix est le gros évènement du dimanche après-midi. Tout ce qui pourrait être artificiel autour de ça ressemblerait à du catch, pour être honnête avec vous. Il faut créer un contenu dense et avoir une belle course le dimanche après-midi. Nous voulons voir les pilotes lutter roues dans roues, être des héros, et nous n’avons pas besoin d’artifices comme une grille inversée le dimanche, il y a la Formule 2 pour ça ».

Certaines voix s’élèvent toutefois en faveur d’un changement dans le format des week-ends, à l’image de Lewis Hamilton qui ne cesse de répéter que des modifications sont nécessaires. Pour Horner, les équipes seraient obligées de jouer à des stratégies néfastes si la grille de départ d’une course était basée sur la précédente.

« Certains créeraient des algorithmes pour savoir où terminer le samedi afin d’avoir un bon pourcentage de points le dimanche, et l’on ruinerait l’idée même de qualification. Cette dernière doit être faite en montant le dernier train de pneus et en donnant tout, il faut montrer ce que l’on vaut sur un seul tour ».

« Les qualifications peuvent être vraiment palpitantes : l’homme et la machine, le meilleur tour absolu, il y a des choses que nous pouvons faire pour améliorer cela. C’est un spectacle en soi et la course est sa suite logique ».

En revanche, Horner pense que les pilotes pourraient être plus mis à contribution pour offrir du spectacle, puisqu’ils sont de toute façon disponibles et présents sur le circuit, quitte à perturber leur concentration.

« J’aimerais que les pilotes soient plus actifs durant le week-end de course. Il y a de nombreuses années, il y avait les Procar qui nous permettait de les voir courir dans une autre discipline. Pourquoi ne pas les impliquer dans une chose du genre, comme une formule monotype ? » interroge Horner.

« Pourquoi ne pas mettre les pilotes dans des voitures de Porsche Supercup ? On peut même envisager par exemple d’avoir une Aston Martin une semaine, une Ferrari le week-end suivant, puis des Honda, ou trouver un constructeur unique qui convient à toutes les équipes. Je pense qu’une telle solution permettrait de voir les talents des pilotes et leur personnalité. Ils sont plutôt calmes lors des week-ends de Grand Prix, les séances étaient plus longues avant, il y avait un warm-up le dimanche matin et ils étaient plus actifs. Ils ont du temps libre maintenant ».