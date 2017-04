Le Tracé

Virage 1

Le premier virage mène directement au suivant. Il peut être considéré comme une seule courbe à l’angle croissant où les charges imposées sur les pneus avant sont énormes. Le sous-virage y est l’ennemi. Une bonne gestion des gommes permettra de prolonger la durée de vie des pneumatiques. Le pilote freinera près de trois secondes dans cet enchaînement, mais les bosses de la piste peuvent déstabiliser la voiture, notamment en phase d’entrée.

Virage 7

Cette courbe rapide se négocie sur le septième ou huitième rapport. Avec l’accélération progressive du pilote, les forces y approchent 4 g. Une direction réactive à haute vitesse y est capitale.

Virage 9

Le freinage du neuvième virage est délicat tant la transition des courbes rapides à une forte décélération est brutale. La sortie s’avère tout aussi importante puisqu’elle est une véritable rampe de lancement pour le virage 10 et la ligne droite qui s’en suit.

Virage 11

Symétrie du premier virage, l’enchaînement s’étalant des virages 11 à 13 impose deux secondes de freinage tout en offrant une nouvelle opportunité pour recharger la batterie.

Virage 13

S’il est difficile d’y parvenir en raison de son inclinaison, une bonne sortie du virage 13 est primordiale avant la longue ligne droite opposée (1,3 km). Le moteur à combustion interne y atteindra son régime maximal pour vingt secondes à pleine charge, soit 20 % du tour.

Virage 14

L’épingle en bout de la ligne droite force les pilotes à passer de plus de 320 km/h à seulement 60 km/h. L’énergie dissipée par les freins est alors énorme, la moyenne s’élève à 700 kW sur les trois secondes de décélération. S’il s’agit d’un des rares gros freinages ici, les autres zones sont bien réparties : les freins ont suffisamment de temps pour refroidir et le circuit n’est pas très exigeant dans ce domaine.

Les pneus

Mediums (blanc)

À l’image de la Grande Muraille de Chine, les gommes mediums alignent encore et toujours les kilomètres. Dans la tradition Feng Shui, ce pneu bien équilibré offre un compromis entre performance et longévité. Sur ce tracé proposant des vitesses rapides et des charges élevées, il est dans son élément. Les mediums ou les tendres devront être utilisés au moins une fois en course.

Tendres (jaune)

Véritable guerrier Kung Fu de la gamme Pirelli, le tendre est chaussé à chaque course en raison de son équilibre performance/longévité basculant en faveur des performances. Ce composé ou le medium devra être utilisé dimanche.

Supertendres (rouge)

Obligatoire en Q3, mais seulement facultatif en course, les supertendres sont les deuxièmes pneus les plus tendres de la gamme 2017. Au pays inventeur de la poudre, il peut offrir des performances détonantes, mais sa durée de vie demeure relativement courte. Un temps de préchauffage plutôt rapide devrait être possible avec ces gommes disposant d’une petite fenêtre d’opération.

Le groupe propulseur

Les deux longues lignes droites et les jonctions entre les virages portent le pourcentage de pleine charge sur un tour à 52 %.

Shanghai est atypique avec son interminable ligne droite, mais un pourcentage de temps à pleine charge relativement faible. La plupart des tracés sont soit typés ‘puissance’, à l’image de Monza ou de Montréal, ou ‘souples’ comme la Hongrie ou Monaco.

Avec une vitesse moyenne de 205 km/h, Shanghai est au milieu du classement des pistes les plus rapides.

Il y aura peu d’économie d’essence. Dans ce domaine, Shanghai est l’un des circuits les plus faciles du calendrier à aborder.

Shanghai figure parmi les circuits les plus efficients. On s’y rapproche de la quantité maximale d’énergie stockée par tour dans la batterie. Cela nous permet d’optimiser la quantité d’énergie transférée directement du MGU-H au MGU-K ou à la batterie.

Le circuit se situe au sein d’une zone industrielle où certaines usines produisent du béton, d’où une forte concentration de particules dans l’air. Les filtres à air et le turbocompresseur seront vérifiés à l’issue de chaque séance pour éviter toute obstruction et toute perte de puissance conséquente.

Fiche technique

Longueur du circuit : 5,451 km

Distance de course : 305,066 km

Heure du départ : 14h00

Pleine charge par tour : 50 secondes en qualifications, 45 secondes en course

Consommation d’essence : 1,87 kg par tour en course tout en devant économiser un peu

Récupération d’énergie : 1,5 MJ par tour avec le MGU-K lors des freinages, avec la possibilité de récupérer un maximum autorisé de 2 MJ (en utilisant le MGU-K pour surcharger la batterie sur les accélérations partielles).

Plus longue période d’accélération : 16 secondes dans la ligne droite opposée

Pourcentage du tour au freinage : 21 %

Longueur de la voie des stands : 350 mètres

Usure des freins : Faible

Charge sur le groupe propulseur : Moyenne

Niveau d’appui aérodynamique : Moyen