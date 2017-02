Frédéric Vasseur a annoncé son départ de Renault à la fin de sa première année de collaboration avec l’écurie tricolore, prenant l’ensemble du paddock par surprise. Aujourd’hui, l’on apprend que son poste de directeur de la compétition ne sera pas directement remplacé ; deux hommes reprendront l’essentiel de ses fonctions afin de fluidifier la hiérarchie dans l’écurie.

Cyril Abiteboul a ainsi révélé qu’Alan Permane, le Directeur des Opérations Piste, et Ciaron Pilbeam, la nouvelle recrue venue de Mclaren, qui occupe chez Renault les fonctions d’Ingénieur de Course en chef, reprendront les fonctions de Frédéric Vasseur. Cyril Abiteboul n’occupera donc pas lui-même de fonctions supplémentaires – mais il veillera au grain pour assurer l’équilibre de l’ensemble.

« Je m’assurerai que l’harmonie dans le groupe et entre les usines [Viry et Enstone] soit la bonne. Alan Permane et Ciaron Pilbeam rempliront très bien leurs tâches sur le muret des stands. La décision de Renault de ne pas directement remplacer Frédéric est fondée sur le fait que notre structure de management actuelle est assez forte pour que nous puissions nous charger de cette tâche ensemble » a commenté Abiteboul.

Maintenant que cette question est réglée, l’ancien directeur de Caterham doit s’atteler à un chantier plus important et plus exigeant : refaire de Renault une écurie triomphante. Et Abiteboul de donner un calendrier précis…

« Notre feuille de route pour le succès est fixée. En 2020, nous voulons nous battre pour le titre. Et si nous le voulons, il nous faut être sur le podium en 2018. Cela signifie que nous devons être dans le milieu de peloton en cette saison 2017, ce qui sera tout sauf facile. Mais nous sommes confiants de pouvoir finir entre la 7e et la 9e place dans l’ensemble. »

Renault n’a marqué que 8 points en 2016. Avec une 7e et une 8e place en un seul Grand Prix, l’écurie tricolore en marquerait donc 10 d’un seul coup !