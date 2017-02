Du côté de la direction technique de Red Bull Racing, on se veut rassurant pour le spectacle offert par la Formule 1 en 2017.

De nombreux acteurs du sport craignent en effet un manque de dépassements cette année, suite au changement de règlement. Avec des voitures plus rapides, plus larges et dotées de plus d’appuis aérodynamiques, les pilotes pourraient avoir du mal à se suivre de près, et donc à se dépasser.

L’ingénieur en chef de l’équipe autrichienne, Paul Monaghan, croit que les nouveaux pneus Pirelli, qui seront plus larges et plus durables, pourrait contrer l’effet négatif de l’aéro augmentée.

"Les pneus en eux-mêmes, s’ils sont effectivement plus résistants que ceux des générations précédentes, changeront la course selon moi. Et pour le meilleur. Potentiellement, je pense que nous pourrions voir plus de dépassements," lance-t-il.

Cette vision est partagée par le responsable de l’aérodynamique, Dan Fallows.

"Il ne faut pas oublier que plus une monoplace génère d’appuis, plus elle souffre de la trainée provoquée par les autres voitures autour d’elle. Ils se pourraient donc que les voitures se suivent de plus près et utilisent donc davantage l’aspiration en ligne droite. Les dépassements pourraient donc être facilités de ce point de vue."

Et pour Pierre Waché, le Français responsable de la performance, le discours n’est pas différent non plus.

"La voiture 2017 est clairement plus agressive en termes de look. Elle est plus large, elle ressemble à une muscle car, avec ses gros pneus. Avec une voiture plus large, on peut penser qu’il sera plus difficile de dépasser. Mais, à cause de la trainée aérodynamique, il y aura plus de temps passé sur les lignes droites, ce qui crée plus d’opportunités que dans le passé pour dépasser dans ce genre de conditions."