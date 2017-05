Dietrich Mateschitz, le fondateur et propriétaire de l’écurie Red Bull, explique pourquoi les nombreuses rumeurs qui prétendent que Max Verstappen et Daniel Riccardo vont quitter l’équipe de Milton Keynes à la fin de la saison sont infondées.

Les pilotes Red Bull en rouge ou en argent… ce sont des rumeurs qui reviennent « constamment » selon l’Autrichien, qui n´est en aucun cas déstabilisé par ce qu’il se murmure partout dans le paddock, et il ne se laisse pas intimidé par les nombreux commérages actuels sur le futur de Sebastian Vettel.

"Bien sûr que Ricciardo et Verstappen seront chez nous la prochaine saison. Où devraient-ils aller ? Il n´y aura pas de place de libre, ni chez Mercedes, ni chez Ferrari."

Mateschitz est connu pour sa passion des sports mécaniques, en particulier pour la Formule 1. Il apprécie donc le nouvel élan donné à la discipline cette année.

"On peut reconnaître que les nouveaux propriétaires (Liberty Media) s’appliquent beaucoup à apporter des nouveautés et à faire avant tout quelque chose pour le public. Il faut leur laisser du temps, mais ils font de bonnes choses."

Quant à la course d’hier, où Daniel Ricciardo est monté sur la 3e marche du podium... avec un écart de 76 secondes sur le vainqueur, Mateschitz se montre philosophe, tout en mettant la pression sur Renault.

"Nous faisons des progrès techniques, mais la concurrence est devenue plus forte. Notre grand retard n’est pas une chose correcte. Avant tout, nous devrions récupérer plus de puissance, mais les améliorations de notre partenaire Renault prennent du retard. Donc nous devons nous armer de patience jusqu’à ce que nous puissions atteindre Mercedes et Ferrari."

Ce à quoi le consultant de Red Bull et grand ami de Mateschitz, Helmut Marko, ne peut s’empêcher d’ajouter : "Renault ne peut pour le moment pas nous dire, à partir de quand nous pourrons compter sur une évolution du moteur."

Mateschitz réitère donc ses souhaits à l’intention du nouveau grand chef de la F1, Chase Carey.

"Nous voulons pouvoir avoir un motoriste indépendant, pour ne plus être dépendant d’une équipe d’usine. Mais c’est un souhait à long terme, pour le nouveau règlement qui va arriver après 2020."