Les pilotes de l’écurie Force India insistent sur le fait que l’entente entre eux reste "bonne".

Pourtant, la question a de quoi être posée, étant donné les évènements qui se sont déroulés il y a deux semaines à Montréal.

En effet, au Canada, il avait été demandé à Sergio Perez de laisser passer Esteban Ocon, mais le Mexicain ne s’était pas soumis à la demande de son équipe, argumentant longuement à la radio avant d’obtenir gain de cause.

Perez nie le fait qu’une consigne d’équipe a été clairement formulée. Et concernant sa relation avec le pilote français, il prétend que "tout va bien".

"L’équipe est dans une très bonne période, nous sommes heureux et nous nous réjouissons de faire du mieux que nous pouvons."

Ocon corrobore les dires de son coéquipier.

"Tout va bien entre nous deux. Je l’ai appelé après quelques jours pour tout mettre au clair et tout va bien. Nous ne sommes pas des pilotes de kart, nous sommes professionnels et notre travail consiste à nous battre sur la piste, et pas en dehors."