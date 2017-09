Les faibles appuis aérodynamiques ont compliqué la donne à Monza pour Renault F1, qui manquait de puissance sur les lignes droites italiennes, mais Singapour sera l’exact opposé pour les réglages comme le détaille le directeur technique, Nick Chester.

Quels sont les défis de Singapour ?

Premièrement, Singapour est extrêmement différent de Monza. Le contraste en est saisissant, il faut de fortes charges aérodynamiques et cela devrait bien nous convenir. Nous devons surveiller certains aspects comme les virages serrés, les gros vibreurs et tous les besoins autour de la traction. Cela rend la quête des bons réglages à Singapour assez difficile, mais si nous avons assez d’appuis, nous devrions disposer d’une monoplace rapide et compétitive. Nous nous attendons à retrouver le niveau de performances vu en Grande-Bretagne, en Hongrie et à Spa.

Y aura-t-il des évolutions à Marina Bay ?

Nous avons conçu des améliorations sur la suspension arrière pour rendre l’arrière plus conciliant, ce qui aidera la motricité. Comme toujours, nous devons atteindre un compromis et un équilibre entre un châssis docile et une perte minimale des performances aérodynamiques. Nous avons des améliorations mineures sur la carrosserie que nous évaluerons lors des séances d’essais libres.

Comment jugez-vous les dernières semaines ?

Nous avons continué à améliorer la R.S.17 et c’est vraiment positif. Depuis Silverstone, la voiture est bien plus compétitive. Budapest et Spa ont confirmé cette tendance puisque nous étions la quatrième force du plateau. Nous n’étions pas aussi rapides à Monza, mais les courses à venir devraient nous permettre de retrouver le niveau de performances vu à Spa. Il n’y a plus de circuits requérant de très faibles appuis. Nous avons de bonnes chances d’être en forme sur ces trois manches asiatiques.

Comment avance le développement pour 2018 ?

Nous devons installer le halo sur la future monoplace et c’est un grand défi. C’est essentiel, car cela impacte la construction du châssis. De nouveaux développements sont en cours, nous apprenons toujours de la voiture actuelle et nous visons des transferts de connaissances sur celle de la saison prochaine.