Renault Sport Formula One Team a accompli sa première journée d’essais de pré-saison sur le Circuit de Barcelona-Catalunya.

Au volant d’une R.S.17 se révélant fiable, Nico Hülkenberg a effectué 57 tours. La monoplace et son pilote ont néanmoins passé plus de temps que prévu dans le garage afin d’apporter des modifications aux conduits de freins avant. Nico n’a utilisé que le composé medium de Pirelli et a signé son meilleur temps en 1’24’’784. Il s’agissait de la deuxième apparition de la voiture en piste après une journée de tournage promotionnel, toujours à Barcelone dimanche dernier.

Nick Chester, Directeur Technique Châssis, commente :

"Même si nous n’avons pas accompli autant de tours que voulu, c’était une première journée d’essais productive pour la R.S.17. Nous avons fait de bons progrès pour comprendre l’équilibre requis par ces nouvelles monoplaces et nous disposons d’une bonne direction pour demain. C’était génial d’avoir Nico au volant. Nous avons conclu par un long relais afin d’obtenir une quantité importante de données sur lesquelles travailler. Nous avons perdu du temps en piste en corrigeant certains soucis avec les conduits de frein à l’avant, mais tout est sous contrôle. Dans l’ensemble, nous avons beaucoup appris aujourd’hui."

Jolyon Palmer entrera en action demain.