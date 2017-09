La journée a été marquée dans le paddock de Singapour par la multitude d’annonces au sujet des motoristes et de leurs clients pour 2018. McLaren et Toro Rosso ont échangé leurs deux motoristes. Les efforts faits par chacun permettent à McLaren de rompre son contrat avec Honda sans que le motoriste japonais ne se retrouve à la porte.

"Nous sommes heureux que les équipes et les constructeurs impliqués dans ces discussions complexes et intenses aient réussi à atteindre un accord satisfaisant pour toutes les parties" a déclaré Chase Carey, le patron de la F1. "Nous nous sommes mis à leur disposition pour aider à atteindre la meilleure issue possible pour tout le monde".

"C’est particulièrement important pour Honda, l’un des principaux constructeurs dans l’industrie automobile, et une entreprise qui a joué un rôle important dans l’histoire des sports mécaniques, et qui sera encore en Formule 1 dans les prochaines années. Nous avons hâte de travailler avec les équipes et les constructeurs pour rendre notre sport encore plus intéressant et spectaculaire pour tous nos fans".