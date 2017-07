Lors de ses premières semaines à la tête de la F1, Chase Carey n’a jamais caché son intention d’augmenter le nombre de courses au calendrier. Mais cette volonté s’est heurtée à un accueil très réservé de la part des équipes et des pilotes. Fernando Alonso a même assuré qu’il arrêterait sa carrière s’il devait disputer 25 Grands Prix par saison.

Le Dr Marko pense pourtant qu’une saison à 25 courses est « possible ».

« Mais il faudrait alors faire travailler deux équipes en parallèle, l’une servant à suppléer l’autre. »

« Pour nous, le nombre de courses n’est pas un sujet. Nous voulons voir le pilote au centre de la F1, et non pas l’ingénieur. Cette domination du moteur doit cesser. Nous voulons voir des choses comme Verstappen se battant avec Hamilton et Vettel, et non pas entendre les ingénieurs dire aux pilotes comment sauver de l’essence ou passer à un autre mode moteur » a regretté le responsable de la filière jeunes de Red Bull.

Après avoir écouté les acteurs du paddock, Chase Carey semble donc avoir légèrement changé de braquet. Le nombre de courses ne fait pas tout pour lui.

« Nous n’avons jamais suggéré un calendrier à 25 courses. Nous avons seulement discuté de la possibilité d’ajouter plus de courses, y compris une course supplémentaire aux États-Unis, peut-être à New York ou à Miami. »

« Mais 25, 23, 22 courses, ce n’est pas la réalité pour le moment, et ce n’est pas le sujet de la discussion. Aujourd’hui, nous nous concentrons pour faire de ces 21 courses des événements vraiment formidables, pour proposer plus que ce que nous avons actuellement, et pour mettre le fan de nouveau au centre de l’expérience. »