A côté d’autres séries plus populaires aux Etats-Unis, la Formule 1 n’est pas très suivie au pays de l’Oncle Sam.

Le nouveau président de la FOM, Chase Carey, a appris à connaître un monde qui finalement lui plaît énormément. Pour lui, l’important est de préserver l’ADN du sport duquel il est tombé sous le charme.

L’homme de 63 ans s’est pris de passion pour la catégorie reine des sports mécaniques pour plusieurs raisons.

"J´aime ce sport. Et pas seulement que du point de vue d’un homme d’affaires !" explique-t-il à Auto Motor und Sport.

"Bien sûr, puisque je suis Américain, la Formule 1 ne m’a pas tout de suite fait un effet ’Waouh’, parce qu’elle n’est pas très suivie aux USA. Mais quand on s’y attarde un certain moment, on peut reconnaître son charme. Je peux le dire : la Formule 1 m’a saisi. Elle est excitante, intéressante, a plusieurs facettes. Il y a tellement d’aspects différents. Les pilotes, les voitures, les écuries. On prend très vite le virus avec tout cela. C’est pourquoi je crois qu’il nous faut mieux nous connecter avec les fans, afin qu’ils puissent vivre la F1 comme je la vis moi. Mieux ils comprendront le sport, plus ils vont l’aimer."

Carey est donc très enthousiasmé par le défi qui attend Liberty Media.

"Il y a un énorme potentiel, rendre le sport encore plus grand, que ce soit par ce qu’il se passe sur la piste ou par les affaires que l’on peut y faire. Cela a été une bonne surprise pour moi de voir que toutes les parties montrent le désir de changer les choses. Je n’ai eu jusqu’à maintenant aucune réaction sur la défensive, que ce soit de la part des écuries ou des organisateurs. Tous voient la chance de pouvoir améliorer le produit. Oui, le sport est un spectacle et je crois que nous devons tous nous montrer reconnaissants envers Bernie Ecclestone, pour tout ce qu’il a fait. Mais il y a aussi eu une organisation remarquable derrière lui, qui nous permet de pouvoir passer à l’étape suivante. Nous ne devons pas tout réinventer, mais nous pouvons avoir recours à des gens très bien."

Pour l’Américain, la Formule 1 a tout pour elle pour connaitre un succès encore plus grand.

"Il y a les meilleurs pilotes du monde, qui devraient être nos héros. L’histoire de la F1, les voitures, la technologie, les marques. Et bien sûr, des centaines de millions de fans, que nous avons à travers le monde. La chose particulière de ce sport est qu’il allie des voitures qui en imposent à des athlètes talentueux. Il suffit juste regarder la vitesse des voitures en piste. Cela force le respect de chacun. Nous pouvons trouver de nouvelles choses, mais nous n’avons pas le droit d’oublier celles qui ont rendu ce sport si grand. Nous voulons conserver la tradition et y ajouter des nouveautés, sans altérer la valeur des choses plus anciennes. Je ne veux pas de simples gadgets qui seraient juste là pour servir le spectacle au détriment de l’ADN du sport."