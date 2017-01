La reprise de la Formule 1 par Liberty Media est à peine effective et le remplacement de Bernie Ecclestone confirmé depuis hier soir, et déjà son nouveau PDG Chase Carey veut redonner au sport ses lettres de noblesse.

Selon lui, la F1 n’a pas pris de tournant majeur ces dernières années et la première mission de son nouvel acquéreur consistera à redorer son blason.

« Liberty Media et moi partageons cet avis et nous avons l’impression qu’elle n’a pas vraiment évolué lors des quatre ou cinq dernières années » explique l’Américain. « Ce sport n’a pas atteint son potentiel maximal et nous avions besoin de mettre en place une nouvelle organisation qui pourrait faire coller notre sport avec son époque. Nous devons travailler avec nos partenaires pour que notre sport soit le meilleur possible, notamment pour les fans ».

L’homme d’affaires a tenu à saluer son prédécesseur, Bernie Ecclestone, qui vient de passer 40 ans à la tête de la discipline, et dont le départ bouscule totalement le monde de la F1 : « La vente s’est effectuée à hauteur de 8 milliards de dollars, c’est bien la preuve de ce qu’il a créé. Il a une vision unique de ce business, il le comprend certainement mieux que n’importe qui et ses conseils seront précieux. Il m’a déjà énormément aidé et j’ai hâte de recevoir d’autres indications de sa part pour continuer à avancer ».

L’autre officialisation apportée hier a été celle de Ross Brawn au poste de manager de la F1, du côté technique puisque c’est le domaine d’expertise de l’ancien patron et directeur technique. Un choix qui était pressenti et qui est motivé par l’expérience de Brawn, impliqué en Formule 1 depuis plus de 25 ans.

« Ross amène une expérience couronnée de succès dans la discipline. Je pense que de son point de vue, il faut refaire fonctionner la F1 à son plein potentiel, la rendre aussi passionnante et palpitante que possible pour les fans » conclut-il.