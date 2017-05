Depuis que Liberty Media a pris les commandes de la Formule 1, les écuries et les fans s´attendent à voir des changements significatifs pour rendre au sport ses lettres de noblesse.

L´arrivée des Américains a déjà permis certaines petites modifications, qui ont été très remarquées et appréciées, comme par exemple, depuis les essais hivernaux, la possibilité pour les pilotes et les écuries de poster des vidéos de l´intérieur du paddock et du circuit sur les réseaux sociaux, ce qui était à l´époque de Bernie Ecclestone prohibé.

Mais des grands défis attendent les nouveaux propriétaires de la F1, Chase Carey le sait et ne veut pas se précipiter.

Même s´il semble pour le moment satisfait, le nouveau président de la FOM rappelle qu´il veut prendre son temps. Bon nombre de choses sont à changer et la manière de travailler de Liberty Media est aux antipodes de celle de Bernie Ecclestone.

« Après seulement 3 mois, il est encore trop tôt pour se faire une opinion. Mais je sens un élan positif. La Formule 1 éveille plus d´intérêt. Nous le voyons au nombre des spectateurs sur place et à l´audimat, mais aussi sur les réseaux sociaux. Nous ressentons une énergie positive dans le sport, il y a des émotions – et tout ça, c´est positif. »

« A vrai dire, pas mal de choses changent rapidement, d´autres plus lentement. La grande différence avec la période de Bernie (Ecclestone) et de CVC est que cela fonctionnait avec des aspects à court terme – basés sur le profit. Nous avons une vision à plus long terme pour ce sport, qui doit devenir plus sain. Nous voulons analyser tout de manière consciencieuse. Nous nous occupons plus de choses qui auront lieu dans 3 ans que dans 3 mois, donc, avant tout, des choses qui concernent ce qu´il doit se passer après 2020. Dans tous les cas, nous devons maintenant réfléchir et fixer ce qu´il doit se passer jusqu´en 2020. »

Carey est très clair sur ce qu´il veut améliorer au plus vite dans la discipline.

« A court terme, nous voulons rehausser la présence de la F1 dans les médias. Dans le travail avec la FIA et les écuries, nous avons Ross Brawn, l´homme qui est le mieux connecté et qui prépare tout, et notamment le chantier des nouveaux moteurs. En même temps, il y a la question de la réduction des coûts, mais aussi, plus de revenus pour les écuries. J´ai un bon sentiment concernant le travail avec les différentes parties prenantes, surtout depuis mes derniers entretiens avec elles. »

Pour améliorer l´efficacité de la cohabitation de Liberty Media avec la FIA et les équipes, Carey souhaite une chose en particulier.

« Plus de transparence, partout. Actuellement, le sport est un grand jeu de dissimulations. Cela affecte notre rapport avec les équipes et avec la FIA. Les procédés, par lesquels les règles sont décidées, doivent aussi devenir plus transparents. Il faut le faire en instaurant un bon dialogue. »