La journée avait bien commencé pour Thierry Neuville et Hyundai avec le meilleur temps dans l’ES9, et bien que les Ford semblaient très performantes, le Belge arrivait à grappiller un peu de temps sur Sébastien Ogier pour se présenter à la dernière spéciale du jour avec 51 secondes d’avance. Malheureusement, un contact avec un poteau a coûté une suspension et 30 minutes à Neuville et Gilsoul.

"Nous avons commencé ce matin en sachant que Sébastien allait attaquer et nous avons répondu avec une victoire d’étape" explique Neuville. "Nous menions de plus d’une minute et nous avons pris la décision stratégique avant la boucle de l’après-midi de jouer la prudence sur le choix de pneus. Nous avons perdu un peu de temps mais nous contrôlions et je me sentais bien. Au début de a dernière étape, j’avais un bon rythme et tout allait bien, mais nous sommes sortis large dans un virage en troisième ou quatrième et il y avait beaucoup de graviers. Je le savais grâce à nos ouvreurs mais j’ai accéléré trop vite et nous avons heurté quelque chose".

"Nous avons immédiatement senti que quelque chose était cassé et nous avons dû nous arrêter pour le réparer. C’était une petite erreur, je suis très déçu et surtout pour l’équipe, pour être honnête, car tout le monde a travaillé très dur. Nous voulions ramener la victoire pour eux mais malheureusement ce ne sera pas pour cette fois. Le rythme que nous avons montré tout le long du week-end a été exceptionnel et nous verrons ce que nous pouvons sauver ce dimanche".

Du côté de l’autre i20 WRC encore en course, les choses n’ont pas été plus clémentes puisque Dani Sordo, toujours en difficultés au niveau de ses performances, a subi un problème mécanique en fin de journée et pointe encore à la cinquième place, loin du podium provisoire.

"Nous avons vécu une matinée bien meilleure si l’on se réfère à la journée difficile d’hier" analyse l’Espagnol. "Les conditions étaient meilleures et nous avons pu trouver plus d’adhérence. Je me sentais mieux au volant de la voiture, nous devons encore travailler sur l’équilibre mais je commençais à faire de meilleurs temps et à progresser dans la hiérarchie".

"La boucle de l’après-midi se poursuivait dans cette idée mais dans la dernière spéciale, j’ai perdu subitement la direction assistée. Nous avons été chanceux que rien d’autre n’arrive et nous avons pu rallier l’arrivée. On doit se focaliser sur les aspects positifs de cette journée afin de nous préparer aux dernières spéciales en espérant gagner une position au général et marquer des points dans la Power Stage".

Pour Michel Nandan, son équipe a tout simplement été victime des difficultés inhérentes à cette épreuve si difficile : "Nous avons hélas vécu une journée classique du Monte Carlo sous plusieurs aspects. Nous avons eu des hauts et des bas, des conditions difficiles, des choix de pneus compliqués et des spéciales qui ont surpris plusieurs équipages. C’est évidemment très décevant de perdre une première place aussi solide, mais c’est le rallye".

"Nous avons montré de quoi nous sommes capables avec notre Hyundai i20 Coupe WRC, nous devons nous reprendre et tenter de sauver quelques points sur cette épreuve. L’équipe a travaillé très dur pour remettre les voitures en état pour la dernière journée donc nous verrons si nous pouvons nous battre pour d’autres victoires de spéciales".