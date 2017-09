Sans savoir s’il courra toujours pour McLaren l’an prochain, Fernando Alonso se rend en Malaisie avec un sentiment mitigé : certes, sa voiture était compétitive à Singapour, mais son accident du premier tour l’a privé de signer un résultat peut-être record. Or, à Sepang, les deux longues lignes droites du circuit devraient lui jouer des tours…

« Après Singapour, j’ai déjà hâte de remonter dans la voiture et j’espère aller plus loin qu’au premier virage en Malaisie ! Bien sûr, c’était décevant et c’est difficile de cacher votre frustration quand vous êtes la victime de l’accident de quelqu’un d’autre. Je sentais que nous avions le potentiel pour être vraiment compétitifs – l’une de nos seules opportunités de l’année. Et c’est dommage que nous n’ayons pas ramené les points à la maison pour le prouver, mais ce genre de choses arrive. »

« Les conditions à Sepang devraient être très similaires à celles de Singapour : il va faire chaud, humide et ce sera difficile pour les pilotes et pour la voiture. La configuration du circuit jouera moins en notre faveur, mais bien sûr, nous nous battrons toujours. Il reste six courses et nous poussons aussi fort que possible pour finir chaque course dans la meilleure position possible. »

« Sepang sera plus difficile pour nous en termes de réglages puisque les longues lignes droites requièrent une bonne vitesse en lignes droites, et de la puissance moteur. Mais ce circuit est un mélange de beaucoup de caractéristiques différentes, donc nous verrons comment compenser ce déficit de puissance dans les virages plus lents. Les voitures de 2017 seront vraiment plus rapides ici, ce sera sûrement amusant de l’expérimenter. »

Stoffel Vandoorne a signé son meilleur résultat en carrière à Singapour avec une 7e place. Il sera difficile de battre à nouveau cette marque en Malaisie…

« Ce fut un week-end positif de mon côté du garage à Singapour. Je me suis senti solide durant tout le week-end et nous avons pu avoir des performances constantes à chaque session. C’est dommage que nous n’ayons pu marquer des points avec les deux voitures, parce que ç’aurait été pleinement mérité. Fernando fut très malchanceux, mais nous nous dirigeons en Malaisie avec un peu plus de confiance, et avec l’objectif de conserver cet élan. »

« Comme pour Singapour, la Malaisie sera une première expérience pour moi. Je n’y ai jamais couru par le passé. C’est dommage que ce soit la dernière course pour nous ici pour un bon moment, mais c’est d’autant plus une raison pour en profiter. Sepang semble un circuit plutôt sympathique, difficile, avec des conditions similaires à Singapour. Mais j’espère que nous aurons le potentiel de montrer ce que peut faire notre voiture. »

« Ce circuit ne nous conviendra pas autant que celui de Singapour, définitivement, donc nous devrons toujours faire très attention pour réaliser tout ce qu’il est possible de réaliser. Mais au vu des courses précédentes, il y a toujours un peu de spectacle ici et il peut toujours pleuvoir, donc nous allons croiser nos doigts pour avoir l’opportunité de nous glisser au milieu des voitures qui sont un peu plus haut sur la grille. »