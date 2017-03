Lewis Hamilton avait proposé à ses fans de faire des propositions pour le design de son nouveau casque. Le triple champion du monde a finalement opté pour une création qui rejoint son style classique, avec un casque qui vire au jaune.

« Je l’aime » a déclaré Hamilton à propos de son nouveau casque. « Mon premier casque originel était jaune. Et j’ai vraiment pesé cette décision ces deux dernières années : faut-il ou non revenir au jaune ? »

« Si j’étais parti sur le blanc, c’était simplement parce que cela rendait mieux avec la voiture. Je suis en fait heureux de revenir au jaune, parce que Valtteri a du blanc sur son casque, donc ç’aurait été difficile de nous distinguer. »

« J’ai eu beaucoup de designs à examiner. C’était une réaction formidable des fans. Des enfants sont arrivés avec des dessins incroyables, il y avait tant d’idées différentes… ce fut difficile de choisir. Mais de mon côté, c’était important de garder une certaine pertinence avec mes précédents designs, plutôt que d’avoir un design complètement nouveau. Mais j’adore ce design, j’en suis vraiment heureux et jusqu’à présent j’ai eu des commentaires positifs. »

Lewis Hamilton portera ce casque durant une saison qui s’annonce plus éprouvante physiquement qu’en 2016. Les monoplaces iront bien plus vite en courbe, ce qui suppose des forces-G augmentées… Le pilote Mercedes a donc dû, comme ses camarades, s’entraîner plus durement cet hiver, même si ce n’est pas son passe-temps favori.

« L’entraînement peut être si ennuyeux… Parfois, j’y ai emmené différentes personnes, j’ai fait de la musculation avec beaucoup de gens différents, j’ai eu différents exercices pour mes abdominaux, différents régimes. Je n’ai pas été à la salle de sport pour faire la même chose tous les jours, j’avais toujours quelque chose de nouveau. J’ai pratiqué quelques sports différents, qui étaient nouveaux pour moi. C’est formidable pour mon temps de réaction et le conditionnement de tout mon corps. C’est un peu plus amusant, bien sûr. »