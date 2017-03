Force India avait confié une journée d’essais à son pilote mexicain, Alfonso Celis.

Cette journée, payée par ses sponsors, ne s’est évidemment pas transformée en démonstration de performance pure. Celis a suivi le programme demandé par l’équipe indienne, pendant 71 tours. Il a signé l’avant-dernier temps du jour.

"Ce fut une journée chargée dans laquelle nous avons réussi à compléter presque tout dans notre planning," confie Celis.

"Ces voitures sont complètement différentes et j´ai apprécié ma première expérience du nouveau règlement – tu peux vraiment sentir l´augmentation de la performance."

"Cela m´a pris un peu de temps d´être habitué à la voiture et aux conditions, et la piste n´avait pas beaucoup d´adhérence. J´ai effectué beaucoup de tests aéro le matin, et nous nous sommes concentrés à comprendre les pneus dans l´après-midi."

"L´objectif le plus important de ma journée était de donner le plus de données possible à l´équipe, donc espérons que ces 71 tours soient vraiment utiles pour une meilleure compréhension de la voiture."