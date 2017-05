Dario Franchitti a gagné trois fois les 500 Miles d’Indianapolis ces dernières années (2007, 2010 et 2012) et il est donc l’une des références en matière d’Indycar contemporaine. Aujourd’hui à la retraite, l’Ecossais de 43 ans a donné quelques conseils à Fernando Alonso, qui s’apprête à relever le défi de l’ovale américain.

« Il est un pilote de course. La marge d’erreur est étroite mais pour quelqu’un comme Fernando… il va le voir comme un défi. Et cela va vraiment améliorer sa réactivité. »

Dario Franchitti ne cache néanmoins pas les immenses difficultés que Fernando Alonso devra relever en un temps record – rappelons que le rookie espagnol court aux 500 Miles d’Indianapolis pour la victoire et elle seule.

« Ce sera rude. Les deux tiers du plateau peuvent espérer gagner. Si on se fie au talent pur, Alonso peut-il le faire ? Absolument. C’est l’expérience qui fera la différence. Quand il reste 20 ou 25 tours et que tout le monde rentre aux stands pour revenir avec des pneus neufs… c’est là que l’on prend tous les paris. Au départ de la course, tout le monde est sympathique l’un envers l’autre. Et quand la course arrive sur sa fin, alors, c’est la mêlée. Je pense que ce sera un choc pour lui. »

Fernando Alonso devra aussi faire attention au trafic, omniprésent sur ovale. A plus de 340 km/h, le risque d’accident gravissime n’est jamais loin et un pilote des 500 Miles d’Indianapolis ne peut, pour Dario Franchitti, se permettre une seconde de déconcentration.

Mais comme l’a rappelé Zak Brown, Fernando Alonso a déjà connu deux lourds accidents en Formule 1, dont l’un l’année dernière en Australie. Du reste, il n’y a plus eu d’accident mortel depuis 1996 lors des 500 Miles.

« Je pense que l’Indianapolis Speedway est devenu un endroit très sûr depuis vingt ans » argumente le directeur exécutif de McLaren. « Fernando est extrêmement préparé, la voiture est exceptionnelle, il aura pas mal d’essais dans la voiture. Nous sommes très à l’aise avec notre décision, et Fernando aussi. »