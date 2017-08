En plus des tensions actuelles entre McLaren et Honda, d’autres sont nées de l’autre côté de l’Amérique entre Michael Andretti et le motoriste japonais.

C’était grâce à l’alliance Andretti - McLaren et Honda que Fernando Alonso avait pu participer aux 500 Miles d’Indianapolis en mai dernier. Mais Andretti pense à passer aux moteurs Chevrolet, ce qui pourrait remettre en cause une collaboration future avec McLaren, si Honda restait à bord en Formule 1.

"C’est du 50-50, ce genre d’accord peut faire la différence ou pas," admet Zak Brown, le patron de McLaren.

"Tout va dépendre de là où ira notre relation avec Honda et ensuite de savoir s’il sera important ou non qu’il y ait un moteur Honda (dans la voiture d’Indy)."

Pour l’instant il n’est pas prévu qu’Alonso pilote à nouveau à Indy 500 en 2018, s’il reste chez McLaren.

Brown a aussi tenu à démentir une rumeur née aux USA ces derniers jours : Alonso pourrait participer à la course de Sonoma, la finale du championnat de cette année.

"C’est complètement fou. Il devrait déjà nous le demander, ce qu’il n’a pas fait. Et l’épreuve de Sonoma se tient le même week-end que Singapour en F1. C’est donc une fausse nouvelle."