Carlos Sainz et Daniil Kvyat ont bon espoir de pointer dans le top 10 à Spa, demain en qualification et dimanche en course, mais ils sont bien conscients qu’ils ne sont pas les seuls à avoir le même objectif.

"Ce fut une bonne journée pour nous," déclare Carlos Sainz.

"Nous avons été plus rapides que ce que nous espérions avant d’arriver ici. Toutefois, nous savons que nos concurrents font un plus grand pas en avant que nous le samedi. Nous allons donc garder un œil sur eux afin de rester dans le top 10. Concernant le temps, je ne suis pas surpris, c’est comme ça à Spa ! C’est la septième fois que je viens ici et chaque fois le temps est pareil… il fait beau et puis subitement il pleut quelque part. C’est typique ici et il faudra donc se préparer à toutes les conditions."

"Ce fut une journée plutôt bonne," affirme Daniil Kvyat.

"Nous avons beaucoup roulé bien que nous ayons eu quelques soucis techniques. Nous allons récupérer le temps perdu demain. Nous aurons encore beaucoup à faire demain matin, mais nous savons ce que nous avons à faire, je suis donc confiant. J’attends la suite du week-end avec impatience."