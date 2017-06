Carlos Sainz commence à se faire un nom en Formule 1, saison après saison, grâce à de belles performances chez Toro Rosso puisqu’il a rivalisé avec Max Verstappen avant de dominer nettement Daniil Kvyat. Mais sa célébrité remonte à plus tôt puisqu’il porte le même nom que son père, star du WRC dans les annéees 90.

"Jusqu’ici, je n’ai pas été assez populaire pour que ça soit insupportable" temporise-t-il. "Mais c’est parfois étrange quand on est dans un restaurant et que des gens me regardent. Ils ne disent rien, ils ne demandent pas d’autographe, ils me regardent juste et c’est un peu bizarre ! Mais ça arrive seulement en Espagne, je vis à Londres et j’y suis peu reconnu".

Parlant de restaurant, le jeune Espagnol donne une liste intéressante des trois personnes qu’il aimerait inviter à dîner : "Mohamed Ali, Michael Jordan et Rafael Nadal".

Quand il n’est pas dans l’enceinte d’un circuit le dimanche, Sainz aime se changer les idées, mais sans oublier de s’entraîner et de garder la forme : "Je vais courir tôt le matin, je mange avec toute la famille qui est plutôt conséquente, et je joue au golf l’après-midi avant de potentiellement regarder un film".

Et quand il participe à une course, il essaie de faire de son mieux, surtout depuis qu’il est pilote de Formule 1. D’ailleurs, la plus grosse erreur qu’il considère avoir faite sur un circuit date d’avant la F1 : "J’avais fait un tête à queue tout seul lors d’une de mes premières courses en Formule BMW. Personne ne m’avait mis dans cette situation, j’étais tout seul et j’avais fait ce tête à queue".