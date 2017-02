Le père de Carlos Sainz a tenu à minimiser de nouvelles rumeurs concernant un transfert de l´Espagnol de 22 ans vers l´écurie Renault.

L´année dernière, il a été proposé à Sainz de piloter pour Renault en 2017, mais Red Bull ne l´a pas libéré de son contrat le liant à Toro Rosso.

A présent, l´équipe d´Enstone a signé un nouveau et important sponsor espagnol, Mapfre, déclenchant des rumeurs sur le fait que le jeune pilote pourrait à présent courir sous les couleurs de la marque française en 2018. Ce qu´a tenu à démentir le père de Sainz.

« Renault ? N´y pensez même pas – c´est une chose générée par la presse » affirme le double champion du monde des rallyes.

« Il est inapproprié de commencer à parler de cela. Il n´a que Toro Rosso en tête et il ne songe qu´à extraire le meilleur de cette voiture. »

« Je suis convaincu que si Carlos réalise une bonne année, et s´il extrait le plus possible de sa voiture, les opportunités vont venir à lui. »

« Quant au reste, il vaut mieux qu´il l´oublie. »