Ce sera le cas deux fois dans le mois de juillet, la F1 va enchaîner deux courses, entre Autriche et Grande Bretagne. Après une jolie performance à Bakou, où il a ajouté quatre points à son total, Carlos Sainz attaque ces deux semaines bien remplies avec sérénité.

"Cela ne me dérange pas d’enchaîner deux courses en Europe car on arrive quand même à passer quelques jours à la maison entre temps et l’on peut s’entraîner et voir la famille et les amis" explique l’Espagnol. "Quand ça arrive sur d’autres continents, on se rend directement à la course suivante et l’on passe deux semaines complètes loin de chez nous".

La première étape se situera sur le Red Bull Ring, qui revêt forcément un intérêt particulier pour Toro Rosso, la petite sœur de l’équipe éponyme du tracé autrichien.

"Courir sur le Red Bull Ring change un peu mon week-end car j’ai quelques événements promotionnels et un peu plus de choses à faire avec Red Bull, des interviews, des rencontres avec des invités, mais ça ne me dérange pas car j’aime y courir".

"C’est un circuit assez particulier et c’est l’un de ceux où l’adhérence est la plus élevée. Le nouveau bitume utilisé pour la première fois l’an dernier a permis de baisser les chronos et il est très doux, c’est comme rouler dans le simulateur. Le panorama est vraiment impressionnant, ça donne envie d’y courir" précise-t-il.

Contrairement à l’an dernier, aucune séance d’essais n’a été organisée sur le circuit autrichien cette saison, Budapest ayant été privilégié pour la deuxième séance d’essais privés. Sainz ne pense pas qu’il y ait une perte d’intérêt à ce changement.

"Ce n’est pas un grand changement, au final l’important n’est pas le lieu des essais, mais le fait que la voiture roule au maximum et que l’équipe soit en mesure d’appliquer l’ensemble du programme d’essais. J’ai bien aimé faire des essais en Autriche l’an dernier mais ce sera également intéressant de le faire en Hongrie cette année. Barcelone est la piste sur laquelle nous faisons la majorité des essais donc j’apprécie que nous allions ailleurs pour cela".

La pluie avait perturbé les qualifications l’année dernière mais pas la course. Cette fois, des orages sont annoncés tout au long du week-end : "L’an dernier, j’espérais la pluie mais elle n’est jamais venue ! Nous verrons ce qu’il en est cette année, j’aime toujours les courses sous la pluie !"