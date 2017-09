Singapour n’est pas encore confirmé définitivement au calendrier de la saison 2018 de Formule 1 puisqu’il n’y a toujours pas de contrat signé entre la FOM et la ville état.

C’est ce que va chercher à faire le patron de la F1, Chase Carey, présent ce week-end pour le Grand Prix.

Singapour est dans la dernière des 5 années du contrat signé par Bernie Ecclestone en 2012, qui était déjà une prolongation du premier de 5 années.

"Nous sommes activement engagés dans des discussions avec nos partenaires de Singapour, notre but est d’arriver à un nouvel accord," commente aujourd’hui Carey.

"Nous avons toujours une excellente relation avec eux mais il n’y a pas encore d’accord. Les discussions continuent encore."

Singapour souhaite une nette réduction du prix de son Grand Prix, l’un des plus chers du plateau : 35 millions d’euros contre 20 à 25 en moyenne.

"Singapour doit ancré notre stratégie d’expansion en Asie, c’est notre course signature," ajoute Carey.

"C’est une course de marque, c’est pourquoi notre objectif est de renouveler le contrat. Nous sommes certainement très fiers de cette course. C’est une des portes de l’Asie, cette ville a une histoire de croissance incroyable lors des 50 dernières années et a su attirer l’attention du monde entier."