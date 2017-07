François Dumontier, le promoteur du Grand Prix du Canada, est présent ce week-end dans le paddock de Silverstone. Alors que sa course à Montréal connaît un franc succès chaque année, l’avenir du rendez-vous britannique est en revanche dans la tourmente. Les promoteurs de Silverstone ont cassé leur contrat avec la FOM, pour en renégocier un plus arrangeant. Mais rien ne dit que Liberty Media consentira à être plus conciliant. Le Grand Prix de Silverstone pourrait ainsi disparaître à brève échéance.

François Dumontier serait-il prêt à apporter ses réseaux, son concours, son expérience, à ses homologues de Silverstone ? Le Canadien veut rester très prudent.

« Je peux comprendre leurs inquiétudes » réagit-il simplement. Il ne veut en vérité pas froisser Liberty Media, pour qui il a beaucoup d’estime.

« Il y a un certainement un vent de changement en F1. Liberty veut que chaque Grand Prix soit comme un Super Bowl, et je suis en faveur de ces initiatives, même si Montréal est déjà une référence pour les festivités durant un week-end de Grand Prix. »

Si François Dumontier est très prudent, c’est aussi parce que Liberty a haussé le ton contre le British Racing Drivers’ Club, les propriétaires du circuit de Silverstone.

« Je sais que nous ne les traitons pas injustement » témoigne le grand patron, Chase Carey. « Nous les traitons de la même manière que les autres. Notre préférence va à Silverstone mais le Grand Prix de Grande-Bretagne ne doit pas certainement pas absolument être ici. D’autres villes nous ont fait part de leur intérêt, mais je n’essaie pas de jouer un circuit contre l’autre. »

En marge du F1 Live London cette semaine, le maire de Londres a publiquement fait part de son souhait de voir un Grand Prix urbain se disputer dans sa ville. Voilà qui n’arrange pas les affaires de Silverstone…