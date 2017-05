Dirigeants, pilotes, ingénieurs, s’accordent pour dire qu’un calendrier à 20 courses est déjà extrêmement chargé pour tout un chacun. Pourtant, Liberty Media, les nouveaux propriétaires de la F1, auraient comme projet de porter à 25 le nombre de Grands Prix dans un avenir proche, afin de maximiser les recettes et l’exposition de la discipline.

Conscient peut-être de la franche opposition qui en résulterait dans le paddock, Chase Carey, le successeur de Bernie Ecclestone, n’a pas voulu confirmer de telles velléités.

« Ces derniers mois, nous avons rencontré des organisateurs et des villes potentiellement intéressés par l’organisation d’un Grand Prix, mais il est trop tôt pour dévoiler nos plans sur ce sujet. Il est important que la F1 s’étende, mais, pour le moment, nous voulons nous concentrer sur l’amélioration des courses existantes, et nous voulons aussi consolider la situation des dix écuries pour les rendre encore plus fortes. »

En attendant donc, Chase Carey pourrait d’abord se contenter de mettre en valeur les événements existants. Cela passe par une meilleure promotion des Grands Prix dans les pays organisateurs. Ainsi, à Londres, cet été, pour promouvoir la course de Silverstone, Liberty Media envisage d’organiser un événement promotionnel en faisant tourner des F1 dans les rues de Westminster, au centre de Londres.

« Vous pourriez aujourd’hui marcher dans Londres et ne pas même savoir qu’il y a un Grand Prix dans le pays » se justifie Carey.

Mais Carey envisage-t-il dans le futur d’aller plus loin et d’organiser le Grand Prix d’Angleterre dans la ville de Londres même ?

« Londres est une ville formidable, et c’est évident que vous y pensez quand vous songez aux villes où vous aimeriez courir. Nous parlons d’un sujet qui concerne beaucoup de gens. Restons réalistes, j’ai une longue liste de lieux qui aimeraient accueillir des courses. »