Celui qui siège à la tête de la FOM, Chase Carey, désire plus que tout voir Lewis Hamilton et Sebastian Vettel se livrer bataille jusqu’au dernier opus de la saison 2017, à Abu Dhabi.

L’Américain est à ce jour pleinement satisfait du déroulement du championnat qui comporte selon lui tous les ingrédients qui rendent le sport excitant.

Carey a toujours plébiscité une mise en avant des sentiments en Formule 1. Pour lui, l’incident entre Vettel et Hamilton à Bakou n’a pas été qu’une source de débats, mais aussi le parfait exemple de ce qu’il souhaite voir en catégorie reine.

"Pour être tout a fait honnête, à Bakou, je me suis réjouis et en même temps j’ai été ennuyé " concède-t-il face à Autobild.

"D’un côté, je souhaite exactement cela : que les pilotes luttent l’un contre l’autre de tout leur coeur. Je veux voir des gladiateurs. Mais d’un autre côté, il y a certaines règles auxquelles ils doivent se plier."

L’homme de 63 ans a une idée très précise de ce qu’il veut voir en deuxième partie de saison.

"Mon souhait : que le vainqueur du championnat du monde ne soit pas encore décidé avant Abu Dhabi. En dehors de cela, je voudrais voir plus de courses comme celle que l’on a eu à Bakou, avec son lot d’actions, de nouveaux vainqueurs et quelqu’un comme Lance Stroll sur le podium. Pour le sport c’est historique quand un outsider rencontre soudainement le succès. Stroll a dû supporter 8 semaines les critiques et entendre dire que son père a tout payé pour lui – et ensuite, il a donné sa réponse à ses détracteurs sur la piste à Bakou. Je veux davantage voir ce genre de choses."

Quant à l’issue du championnat, Carey se garde bien de dire s’il a une préférence entre Vettel et Hamilton pour le titre pilotes.

"Le pilote allemand dans la voiture italienne ou le Britannique dans sa Flèche d’Argent allemande ? (rires). On me pose toujours cette question. Je réponds alors toujours que tout ce que je veux, c’est une belle course pour le titre."