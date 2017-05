Liberty Media veut développer la F1 sur des nouveaux territoires, et tout particulièrement aux Etats-Unis, mais compte aussi renforcer le cœur historique de la discipline : les courses européennes.

C’est ainsi que Chase Carey, le successeur de Bernie Ecclestone, a assuré aujourd’hui qu’il voulait assurer le futur du Grand Prix de Barcelone pour le long terme.

« Nous avons un contrat avec Barcelone et nous espérons que cela continuera à être le cas dans le futur » a confié Carey dans la presse espagnole. « Notre intention est qu’un nouveau contrat soit signé pour le long terme. Et nous ferons les efforts nécessaires pour que cela soit le cas. »

Barcelone est un lieu privilégié de l’ensemble du monde de la F1, puisque c’est ici qu’ont lieu les traditionnels tests hivernaux. « C’est une ville magique et belle » se félicite en sus Carey.

« Nous avons choisi d’être dans cette partie de l’Europe, parce que ce continent est très important pour le sport » a-t-il rajouté.

Cette saison, Liberty a hérité d’un règlement technique qui n’avait pas été choisi par les propriétaires américains. Pour le moment, fort heureusement, la lutte au sommet entre Ferrari et Mercedes permet de maintenir un suspense élevé. Chase Carey, même s’il est tout à fait satisfait de cette nouvelle formule, ne compte visiblement pas en rester là.

« Nous avons des plans pour rendre la F1 plus intéressante et attractive que jamais pour les fans. Jusqu’à présent, nous avons eu trois vainqueurs différents en quatre courses et cela rend ce championnat très intéressant. »