C’est désormais officiel, Bernie Ecclestone a été remplacé à la tête de la F1 par Chase Carey, le nouvel homme fort de la discipline, nommé à ce poste selon le bon vouloir des nouveaux propriétaires de Liberty Media.

Chase Carey entend désormais gérer différemment la F1. Il promet ainsi de ne plus faire preuve d’un management solitaire. Tout en rendant hommage à Ecclestone, pour lequel il a un « respect considérable », Chase Carey critique ainsi ouvertement le mode de gestion dictatorial de Bernie…

« Cela fait quatre ou cinq ans que la F1 doit être dirigée de manière différente. Bernie formait une équipe à lui tout seul. Ce n’était pas ce qu’il fallait dans le monde d’aujourd’hui. Le processus de décision n’est pas aussi efficace que nécessaire. Clairement, il doit être amélioré. Bernie dit qu’il est un dictateur. Il a dirigé ce sport comme un dictateur pendant longtemps. Je pense que le sport a besoin d’une perspective nouvelle. Mais comme je l’ai dit, Bernie a beaucoup de choses à offrir encore et il fera toujours partie de la famille de la F1. »

Comme président d’honneur, Bernie Ecclestone pourra passer du statut de décideur à celui de conseiller. Ce nouveau rôle lui conviendra-t-il vraiment ? Acceptera-t-il de rester aux côtés de Chase Carey, qui a lui-même décidé qu’il était temps pour Bernie de passer la main ?

Peu importe pour Chase Carey. A la tête de la F1, il l’ouvrira sans doute plus aux réseaux sociaux, et entend innover pour rajeunir l’audience du sport, afin d’en finir avec un certain conservatisme.

« Nous avions besoin d’un sport qui, tout en respectant ce qui l’a rendu formidable, possède un sens de l’innovation et de l’énergie. A bien des égards, et de manière un peu simpliste, le sport a dit trop de fois ‘non’, et nous devons commencer à dire ‘oui’. Nous devons trouver des choses nouvelles et excitantes pour que ce sport continue à grandir, et à intéresser et exciter les gens. »

« L’un des points positifs, c’est que nous prenons un nouveau départ. Nous n’avons rien précisément de prévu, à part rendre ce sport formidable pour ses fans et regarder chaque opportunité pour créer plus de partenariats. Tout le monde a la même vision de notre situation actuelle et de notre objectif. »

« La réalité, c’est que pour être compétitif dans le monde d’aujourd’hui, vous avez besoin de continuer à trouver des moyens pour connecter et exciter les fans, et nous devons utiliser toutes les plateformes digitales disponibles, avoir une capacité marketing pour raconter les histoires et les rivalités de nos stars. Vous devez tirer profit de toutes les règles pour faire de cette histoire tout ce qu’elle peut être, pour rendre les événements plus importants que jamais. J’ai parlé d’organiser 21 SuperBowls et c’est vraiment ce que nous devrions avoir. Et ensuite, nous devrions travailler avec nos partenaires – les sponsors des écuries, les promoteurs, le régulateur, pour nous assurer que la course en elle-même atteint son plein potentiel. »

Afin d’accomplir ses objectifs, Liberty Media souhaitait donner la possibilité aux équipes de prendre des parts de la F1. Mais les écuries ont pour le moment refusé les offres qui leur ont été faites. Chase Carey ne dépose pas les armes pour autant.

« Nous aimerions être plus en phase avec les équipes et ces discussions sont toujours en cours. En plus des discussions sur l’équité, il y aura des discussions pour savoir dans quelle direction nous voulons que le sport aille. Il y a beaucoup d’intérêt manifesté sur cette équité mais tout d’abord, il s’agit d’essayer de trouver plus d’harmonie avec les écuries au sujet du futur du sport. »

« Nous aimerions que posséder une écurie soit bon pour le business, que posséder un circuit soit bon pour le business, que la F1 soit un bon business, et ensemble, nous imaginons comment nous associer pour rendre l’ensemble du sport plus fort. »

Une des pistes pour améliorer la rentabilité financière de la F1 serait de distribuer plus équitablement les revenus en F1. « S’occuper des revenus est compliqué » a tout de même prévenu Chase Carey.

Comme le démontre enfin l’exemple récent de Silverstone, les propriétaires de circuits ont du mal à trouver l’équilibre financier, particulièrement en Europe. Que compte faire Chase Carey à ce sujet ?

« Je ne pense pas que nous rendrons les courses plus abordables. Nous en augmenterons le succès. Nous voulons être plus qu’un partenaire. Nous pensons que les évènements devraient être plus importants et plus profitables qu’ils ne le sont, et nous pensons que ces événements devraient continuer à croître et à rencontrer encore plus de succès. »

Dans ce but, Carey entend davantage « connecter les fans avec les personnalités formidables » de la Formule 1 – un point « critique » selon lui.

« Allez voir l’une de ces voitures rouler sur un circuit. Celui qui me dira que ce n’est pas dangereux et impressionnant par définition ne s’est pas rendu sur une course. Ce qu’elles font est réellement unique. Notre responsabilité, c’est de rendre le sport sûr, sans le discréditer. »