Chase Carey, le patron de la Formule 1, a déclaré à Silverstone qu’il était "ennuyeux et frustrant" de voir que le circuit avait fait jouer sa clause de sortie de contrat, afin de renégocier de meilleurs termes après 2019.

Silverstone clame qu’elle ne pouvait plus tenir les coûts, en augmentation de 5% par an, de 2020 à 2026.

"Faire ce genre de choses est ennuyeux et frustrant, cela n’aide pas à la négociation. Cela rend les choses difficiles, le niveau de confiance est forcément impacté. Je le répète, nous leur avons offert d’étendre la date limite pour faire jouer leur clause, pour notre bénéfice mutuel. Nous voulions que cette semaine soit positive pour la F1."

"Je ne comprends pas pourquoi ils ont cru que ça aurait du sens d’agir ainsi," ajoute-t-il.

Carey admet aussi avoir été frustré par l’absence de Lewis Hamilton au F1 Live in London. C’était le seul des 20 pilotes titulaires qui manquaient. Le plus important probablement, en Angleterre.

"Nous aurions accueilli Lewis avec joie, cela aurait été génial de l’avoir avec nous. Mais je comprends qu’il a pensé que se reposer était la meilleure chose à faire pour lui. Etant donné la course qu’il fait au championnat, lui comme tout le monde essaye de respirer quand c’est possible. Mais nous avons eu une superbe foule, tout le monde était ravi."

Dans son point avec la presse, Carey a aussi évoqué la répartition des revenus, toujours jugée inéquitable en F1.

"C’est notre premier but que de changer ce qu’il faut pour que la compétition soit meilleure. Il faut qu’une équipe de milieu de grille ait une chance de gagner, que l’inattendu ait une vraie chance de se produire. Nous devons créer les opportunités pour ça et, bien entendu, les ressources financières des équipes en font partie. Nous voulons que la F1 soit plus saine en termes de coûts comme de revenus. Mais c’est un travail qui prend du temps."

"Les coûts, notamment, ont dérapé. Les équipes dépensent plus parce que leur voisin dépense plus. Il faut savoir se protéger de nous-mêmes."