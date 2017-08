La reprise de la Formule 1 par Liberty Media n’a pas pour but d’américaniser la discipline, mais Chase Carey n’a jamais caché son envie d’organiser une deuxième course aux Etats-Unis, en plus de celle disputée à Austin. Alors qu’il avait cité plusieurs villes potentiellement intéressantes, il explique aujourd’hui que ces villes sont toutes intéressées.

"J’ai souvent parlé de quatre villes qui étaient New York, Miami, Los Angeles et Las Vegas" rappelle Carey. "Ce sont des exemples, je ne pense pas que nous voulions avoir ces discussions en public. Néanmoins, il y a un intérêt de la part de toutes ces villes, et même d’autres, mais nous n’allons pas publiquement les monter les unes contre les autres".

"Nous voulons trouver la bonne plateforme avec les bons partenaires, la bonne occasion et le bon endroit pour inspirer l’imagination des gens. Je pense que la meilleure solution est d’en discuter, nous voulons de vrais partenaires, nous ne voulons pas qu’un contrat. Nous voulons vraiment un partenariat qui nous engage".

Pour Chase Carey, ces courses doivent représenter la grandeur de la Formule 1 en offrant un cadre la mettant en valeur, comme l’aurait par exemple fait le circuit du New Jersey envisagé il y a trois ans.

"Ces événement sont une facette de notre sport et je pense qu’il est important d’organiser des courses qui représentent l’aspect si particulier de notre discipline. Nous voulons penser le projet entièrement afin de trouver les bons partenaires et les lieux les plus adaptés" poursuit-il.

Le Grand Prix disputé sur le Circuit of the Americas à Austin a relancé l’intérêt des Etats-Unis pour la Formule 1, quelques années après le fiasco créé par l’édition 2005 du Grand Prix d’Indianapolis, où seulement six voitures avaient couru devant un public médusé. Pour Carey, ce regain d’intérêt est l’occasion d’ajouter une manche américaine au calendrier, voire même plus.

"Il faut commencer avec une course. Je ne voudrais pas en ajouter deux d’un coup, mais je pense qu’au final on pourrait en ajouter plus d’une. Ce sera un plan à long terme et je ne veux pas que tout le monde se concentre sur les chiffres, mais si notre sport réussit à être ce que nous pensons qu’il peut être, il y en aura plus d’une. Ceci dit, notre objectif est déjà d’ajouter une autre course avec Austin et nous assurer qu’elle soit ce qu’on veut".