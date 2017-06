Chase Carey a souhaité enterrer la hache de guerre avec l’Automobile Club de l’Ouest. Désormais, la F1 évitera les conflits de calendrier avec les 24 Heures du Mans pour ne pas parasiter l’épreuve mancelle, comme l’an dernier (le Grand Prix de Bakou avait été programmé par Bernie Ecclestone en même temps que les 24 Heures).

En guise de remerciements, Chase Carey a été invité cette année à donner le départ de la célèbre course d’endurance et en a bien entendu profité pour visiter le circuit de la Sarthe. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a été impressionné par ce que l’ACO a organisé cette année encore.

« A bien des égards, cela montre la passion incroyable qui existe pour le sport auto en général, et la capacité qu’a l’ACO pour être au centre de quelque chose plus grand que le simple sport. »

« Le sport est présent, mais à bien des égards, ce week-end paraissait comme un week-end festif, avec des gens qui passaient simplement du bon temps. »

« Bien sûr, c’est une expérience très spéciale. Les gens dorment dans les champs - ça fait partie de l’expérience - ou dorment sur le bas-côté des routes. Le nombre de spectateurs, la manière avec laquelle ils s’impliquent dans l’événement, l’ampleur de cette expérience… Je pense que c’était formidable. »

Chase Carey compte évidemment s’inspirer de ce qu’il a vu au Mans pour améliorer l’expérience des spectateurs lors des week-ends en F1.

« Si je vais au Super Bowl, alors, j’assiste à un combat de poids lourds – quand vous y allez, c’est comme aller à une finale du Coupe du Monde. Et que la finale soit bonne ou mauvaise, vous pouvez regarder des choses et vous dire ‘J’aurais fait aussi ça, ou ça’. »

« Je pense que les 24 Heures du Mans sont quelque chose d’unique. Donc beaucoup de personnes ne restent pas assises pendant 24 heures, ils s’assoient, regardent la course, repartent, et font ensuite quelque chose d’autre, donc il y a beaucoup d’autres choses qui font partie au final de l’expérience du week-end. »

« C’est vraiment une expérience qui dure un week-end, avec la course en son centre. Clairement, les gens profitent de cette expérience et font des choses au-delà de simplement regarder la course. Je ne veux pas diminuer l’importance de la course, mais Le Mans, c’est une plus grande expérience, une expérience encore plus mémorable, que simplement regarder une course et rentrer chez soi. »

La F1 devrait ainsi bientôt généraliser l’organisation de concerts ou d’autres événements en parallèle des circuits. A ceci près qu’une course de F1 ne dure que deux heures au maximum !