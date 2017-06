Depuis sa prise de fonctions, Chase Carey a entamé la mue de la Formule 1. Plus grande ouverture vers les fans et les réseaux sociaux, volonté d’associer davantage les équipes et les promoteurs et d’allonger le calendrier… les chantiers ne manquent pas pour l’homme fort de Liberty.

Le groupe de médias américain n’a acheté la F1 à CVC que pour une seule raison : les possibilités de croissance d’un des rares sports populaires à l’échelle du globe apparaissent encore immenses. Plus précisément, Chase Charey explique les progrès qu’il reste à faire pour dynamiser et donc valoriser la F1 – et Bernie Ecclestone en prend encore pour son grade.

« Je pense qu’il faut simplement regarder ce qui n’a pas vraiment été fait pour maximiser la valeur et les opportunités dans le sport ces dernières années. Quand vous n’avez pas d’organisation pour le marketing, quand vous n’avez pas d’organisation pour la recherche, quand vous n’avez pas une organisation pour le digital, alors, de manière significative, vous avez un seul homme qui s’occupe de tout l’aspect sponsoring. Je pense que cela fait sens de dire que les ressources n’étaient pas assez déployées pour maximiser la croissance du sport. »

« De nos jours, vous devez être capable d’utiliser tous les outils disponibles pour votre croissance, comme les plateformes digitales et les réseaux sociaux. Ils pourraient jouer des rôles moteurs décisifs pour faire grandir le sport, et tout cela progresse dès maintenant à un certain degré. Si vous regardez la croissance sur nos plateformes vidéo et digitales simplement ces derniers mois, c’est une croissance multipliée par trois ou par quatre en une seule année, simplement en y apportant plus d’énergie et d’ouverture. Donc je pense qu’il y a un vrai appétit pour engager beaucoup plus les fans. »

Chase Carey reconnaît tout de même qu’il a trouvé un sport en très bon état, avec notamment une audience de taille mondiale, seulement comparable aux Jeux Olympiques ou à la Coupe du Monde de football.

« Eh bien, ce sont des caractéristiques qui ont rendu la F1 unique et attractive pour Liberty. Nous pensons que les événements, en particulier les événements mondiaux, vont croître démesurément en valeur et en importance, et la F1 est unique. C’est un sport, et le seul avec probablement les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde (qui ont lieu tous les quatre ans), qui connecte des centaines de millions de fans autour du monde, et c’est un sport qui le fait en captivant l’imagination des fans. »

« Ce qui rend le sport si intéressant pour les fans et pour tout le monde, c’est en partie parce qu’il s’agit d’un sport particulièrement riche en émotions. Les gens s’y sentent vraiment liés, donc quand vous avez cette passion, je pense que cela aide vraiment d’avoir une structure qui aide à construire un business bien géré. Mais il faut aussi respecter ce que ce sport devrait être en tant que compétition. »