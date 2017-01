A peine une semaine après avoir officiellement racheté la Formule 1 et mis en place Formula 1 Group, Liberty Media et Chase Carey ont donné un premier signe fort à tous les acteurs du sport qui comptaient profiter de l’absence de Bernie Ecclestone pour renégocier, à la baisse, certains contrats : "No way !"

La semaine passée, le British Racing Drivers Club, qui organise le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone, saluait l’arrivée des nouveaux propriétaires, en espérant qu’une solution financière soit trouvée pour permettre au circuit anglais de continuer à héberger la course après 2019.

Mais la réponse de Carey, par médias interposés, a été cinglante hier : "Nous n’allons pas renégocier avec Silverstone. Mais nous allons travailler avec eux pour voir comment être de bons partenaires."

Et il prévient :

"Le Grand Prix de Grande-Bretagne est une course importante du calendrier mais nous souhaitons aussi nous rapprocher de grandes villes telles que Londres. Avec Silverstone, nous pouvons les aider à promouvoir la course."