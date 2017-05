Le nombre de courses au calendrier de la F1 fait beaucoup parler ces derniers mois. Pour les écuries, cela demande une logistique précise et engendre également des coûts.

Liberty Media a cependant prévenu lors de son rachat : le groupe ne compte pas revoir le nombre de Grands Prix à la baisse. Un chiffre de 25 courses avait même été avancé dès janvier.

Mais, pour 2018, Chase Carey prévoit toujours 21 courses. Tout en ayant le désir d´introduire un nouveau rendez-vous particulier au calendrier...

« Nous n´avons – en dehors du fait que nous voulons pérenniser 21 courses pour 2018 – pas encore de nombre précis de Grands Prix dans notre collimateur. Tout d´abord, nous voulons autant que possible garder au programme les courses que nous avons en ce moment. Nous avons suffisamment d´intérêts pour de nouvelles courses. Nous pensons naturellement à une deuxième course qui se déroulerait aux Etats-Unis – New York, Las Vegas, peut-être Miami. Je pourrais remplir une page entière avec les noms des villes qui voudraient accueillir la Formule 1. Nous les examinons toutes. Mais les 21 courses actuelles ont la priorité. »

Le programme des essais privés va être aussi ré-examiné.

« C´est à Ross Brawn de s´en occuper avec les écuries et la FIA. Je m´occupe du sport de manière générale et du public. Ross et les équipes doivent analyser les coûts et alors, par la suite, décider quelles améliorations sont possibles. »