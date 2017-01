Chase Carey a précisé les désirs du nouveau Formula 1 Group d’ajouter une course supplémentaire aux Etats-Unis dans les années à venir.

On le sait, c’était l’un des objectifs de Liberty Media, groupe américain, de développer la catégorie reine dans le pays de l’Oncle Sam.

"Nous sommes déjà engagés sur un certain nombre de marchés, qui ont un bon potentiel pour leur Grand Prix. Mais nous voulons une course qui soit vraiment incontournable aux USA, une ville majeure. Ce qui veut dire New York, Los Angeles, Miami, Las Vegas," affirme Carey. Austin appréciera au passage...

"Il nous faut une ville où les gens se rendent pour 3, 4 jours, ou même une semaine. Il faut que la course soit l’élément central, comme l’est un SuperBowl."

Carey répète que cela ne se fera pas au détriment des courses en Europe.

"On m’a posé la question de Silverstone ce matin et Silverstone est une super course. J’ai été clair sur le fait que l’Europe est la base de la Formule 1 et qu’elle reste une fondation importante de la Formule 1."

"Nous voulons faire croitre la F1 de manière globale et renforcer chaque course existante."