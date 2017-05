A l’issue de la consultation organisée par Formula One Management, le Groupe CANAL+ se félicite de la signature d’un accord portant sur les droits de diffusion en intégralité de la Formule 1, la Formule 2 et du GP3 pour les saisons 2018, 2019 et 2020.

Partenaire de la Formule 1 depuis 2013, CANAL+ est fier de proposer à ses abonnés l’intégralité du meilleur championnat du monde de sports automobiles jusqu’en 2020.

De mars à novembre, les abonnés CANAL+ pourront retrouver en direct l’intégralité des Essais, des Qualifications et des Grands Prix du Championnat du Monde de Formule 1 – FIA.

Maxime Saada, Directeur Général du Groupe CANAL+ a déclaré : « Le Groupe CANAL+ se réjouit d’avoir remporté les droits pour la Formule 1 jusqu’en 2020 et de pouvoir ainsi continuer à proposer à ses abonnés cette formidable compétition en intégralité et en exclusivité.Ce résultat vient récompenser le travail de la rédaction des sports de CANAL+ dirigée par Thierry Cheleman. Celle-ci a su marquer sa différence éditoriale dans la couverture de cet évènement majeur, ce qui lui a valu de recevoir le prix du meilleur diffuseur en 2014.Cette attribution prendra par ailleurs tout son sens au sein du groupe Vivendi qui s’efforcera d’étendre le partenariat avec la FOM autour du digital avec Dailymotion, du gaming et de la musique. »

Avec 21 Grands Prix et plus de 10 heures de couverture en direct par Grand Prix, les abonnés ne manqueront rien des exploits des pilotes renommés comme Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Fernando Alonso ou parmi les français Romain Grosjean et Esteban Occon et des prestigieuses écuries comme Ferrari, Mercedes, McLaren, Renault… sur les plus beaux circuits du monde : Monaco, Monza, Spa…2018 sera notamment marquée par le retour du Grand Prix de France au Castellet à l’occasion duquel CANAL déploiera un dispositif spécial de grande envergure.

Au-delà du direct, les journalistes F1 ainsi que les meilleurs consultants CANAL reviendront en détail dans différents magazines spécialisés sur le scénario de chaque Grand Prix.

En 2017, « la Grille », « Formula One Le Magazine de la F1 » et « On Board au cœur de la F1 » décryptent en exclusivité pour les abonnés CANAL l’intégralité de la Formule 1 et de ses à-côtés.

La Formule 1 sera également reprise au sein des magazines quotidiens des chaînes CANAL+ tel que 19H30 Sport sur CANAL+SPORT.

Les chaînes d’information continue du Groupe CANAL+, INFOSPORT+ et CNEWS, relaieront également les meilleurs moments de la compétition. Enfin avec MYCANAL et DAILYMOTION, tout le digital CANAL se mettra au service de la Formule 1.

« Rendez-vous au premier virage » dès le prochain Grand Prix le dimanche 15 mai à Barcelone pour le Grand Prix d’Espagne.