Thierry Cheleman, le patron des sports de Canal+, a réagi à Barcelone aux différentes rumeurs concernant la rediffusion de la Formule 1 à la télévision en France.

SFR Sport souhaiterait prendre les droits et TF1 n’exclut pas non plus de se positionner pour les récupérer. Une belle bataille en perspective mais Canal+ tient à son contrat.

"Évidemment, nous souhaitons conserver la F1. C’est un produit premium pour notre antenne. Les abonnés consomment très largement la F1 (1 million d’abonnés sur le GP de Monaco) et saluent régulièrement notre dispositif et le traitement de toute la rédaction F1. Nous sommes donc très motivés," confie-t-il à Télé Loisirs.

"Nous sommes à Barcelone pour préparer la saison à venir. Toutes les équipes sont mobilisées et cette saison s’annonce spectaculaire avec les nouvelles règlementations," ajoute Thierry Cheleman.

"Nous avons vraiment une volonté de vivre toutes ces nouveautés avec nos abonnés. Nous allons être dans une immersion totale durant toute la saison afin d’accompagner au mieux nos téléspectateurs. Le message est clair : ’venez, on va vous montrer des choses incroyables’" conclut pour sa part le commentateur de la chaine, Julien Fébreau.