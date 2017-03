Sauber a surpris tout le monde en nommant son nouveau pilote de développement, la semaine dernière.

Il s’agit d’une femme, Tatiana Calderón, qui n’a pas particulièrement brillé la saison dernière mais qui aura droit à une 2e chance en GP3, chez DAMS cette fois au lieu de Arden.

Selon elle, ses résultats lui permettront de prétendre ou non à un essai en Formule 1 en fin d’année.

"Cette année je vais courir en GP3 chez DAMS et même si je vais pouvoir apprendre dans les coulisses ce qu’est être un pilote de Formule 1, faire beaucoup de simulateur, ma priorité sera vraiment de faire un bon travail en piste parce que c’est ce qui pourra m’ouvrir des portes ensuite. Je veux montrer ce que je peux faire," explique-t-elle.

"Sauber va m’aider et me donner beaucoup d’informations. Je vais pouvoir travailler avec ses ingénieurs, assister à quelques Grands Prix avec eux et apprendre comment fonctionne une équipe de Formule 1. Si tout se passe bien, selon mes résultats en fin de saison et le développement que j’aurai mené dans le simulateur, il y aura une chance pour moi de tester la voiture."

"Il y a également la possibilité pour moi de participer à l’une des journées pour les jeunes pilotes en cours de saison. C’est en tout cas sur la table. Ce n’est pas encore décidé," ajoute la Colombienne.

"Ce que je veux c’est un baquet de titulaire aussi vite que possible. Mais, en Formule 1, vous ne savez jamais quand l’opportunité va se présenter. Il faut juste faire de votre mieux et espérer pouvoir la saisir quand elle se présente. C’est pour cela que cette année sera très importante pour moi."