Felipe Massa peut se féliciter de son retour en F1 après son faux départ de la fin de la saison passée puisqu’il s’est classé à la septième sur la grille de départ du Grand Prix d’Australie. Sa Williams semble compétitive et c’est bon pour son moral.

"Ce fut une bonne qualification," se réjouit Felipe Massa. "C’est la première qualification de la saison et c’est la première fois que j’utilisais les pneus ultra tendres, car j’ai manqué quelques tours hier. Je suis donc content de cette qualification même si la sixième place aurait été géniale pour nous. Mais Romain (Grosjean) a fait du très bon travail et je n’ai pas pu battre son très bon tour. Ceci étant dit, je crois que nous pourrons faire quelque chose en course. Je suis impatient de faire une bonne première course pour bien commencer cette saison."

Paddy Lowe, le nouveau responsable technique de Williams, a lui aussi le sourire. "Cette journée a été très positive pour Felipe. Nous espérions nous placer dans le top 10 après notre bonne séance ce matin. Felipe a fait du très bon travail en décrochant la 7e place et je pense qu’il pourra marquer de bons points demain. Mes félicitations à l’équipe qui a réussi à faire une voiture capable de se battre dans le top 10 dès la première course. La saison 2017 est lancée !"