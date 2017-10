C’est Daniel Ricciardo qui a signé le meilleur temps de la séance de cet après-midi alors que Max Verstappen a pris la troisième place. Chez Red Bull, on est plutôt satisfait de cette première journée du Grand Prix du Mexique.

"C’est toujours très agréable de terminer une séance en tête du classement," se réjouit Daniel Ricciardo. "Je suis toutefois persuadé que nous aurions pu faire mieux sur les longs relais. En revanche, avec peu d’essence, nous sommes dans le coup, mais nous savons que les Mercedes ont toujours un peu plus de puissance le samedi et il faudra donc trouver quelques dixièmes de plus pour rester devant elles. Je pense que les trois grandes équipes seront proches les unes des autres lors des trois dernières courses de la saison."

"Je crois que nous avons un bon rythme," déclare Max Verstappen. "Je n’ai pas beaucoup tourné ce matin, car nous avons testé certaines petites choses pour l’année prochaine. Cet après-midi, nous avons travaillé sur les réglages de la voiture, mais même si je ne suis pas encore satisfait de ma voiture, je suis quand même troisième. Mon moteur a cassé (en fin de deuxième séance), mais c’était un vieux moteur et donc tout va bien."