Aujourd’hui à Bahreïn s’ouvre à 9h (8h en France) la première des deux séances d’essais privés officiels prévus en cours de saison par la FIA.

Afin de permettre à Pirelli de tester ses pneus au chaud, ces essais, initialement prévus à Barcelone après le Grand Prix d’Espagne, ont finalement été programmés pour se tenir dans le désert de Sakhir.

Ces deux journées de roulage seront donc très intéressantes pour le manufacturier italien, un peu moins pour les équipes qui ne disposeront de leurs évolutions majeures qu’en Espagne.

Ce mardi et mercredi nous verrons se succéder 16 pilotes au volant des 10 voitures.

Aujourd’hui, seront en piste pour toute la journée : Lewis Hamilton (Mercedes), Antonio Giovinazzi (Ferrari), Daniel Ricciardo (Red Bull), Sean Gelael (Toro Rosso), Romain Grosjean (Haas F1), Nico Hulkenberg (Renault F1), Marcus Ericsson (Sauber) et Oliver Turvey (McLaren).

Chez Force India et Williams on partagera le travail : Sergio Perez et Lance Stroll rouleront le matin, Esteban Ocon et Felipe Massa l’après-midi.